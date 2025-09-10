"Путін випробовує Захід": в МЗС України закликали партнерів до використання союзної ППО

У ніч на 10 вересня російські безпілотники під час масованої атаки на Україну порушили повітряний простір Польщі. З огляду на це голова МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та захист від дедалі більшої кількості російських дронів і ракет.

Як написав у соціальній мережі X Андрій Сибіга, російський лідер продовжує ескалацію, розширює війну та випробовує готовність партнерів до відповіді. Чим довше він не отримує належного спротиву, тим агресивнішими стають його дії. Дипломат зауважив, що слабка реакція лише провокує Росію, а зволікання може призвести до того, що ракети й дрони летітимуть ще далі вглиб Європи.

"Путін просто продовжує ескалацію, розширює свою війну та випробовує Захід. Чим довше він не стикається з жодною силою у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз ще більше провокує Росію, а потім російські ракети та безпілотники полетять ще далі вглиб Європи", — йдеться в дописі.

Публікація Андрія Сибіги у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Міністр підкреслив, що нинішня ситуація має стати сигналом для ухвалення рішень щодо використання систем протиповітряної оборони партнерів у сусідніх країнах. Це дасть змогу перехоплювати російські ракети та безпілотники ще у повітряному просторі України, особливо поблизу кордонів НАТО. За його словами, Київ давно наполягає на такому кроці, адже йдеться про колективну безпеку.

Окремо дипломат закликав партнерів невідкладно посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити ефективніший захист від масованих атак. Він також наголосив на необхідності швидкого посилення санкцій проти Росії. Сибіга переконаний, що Путін почне серйозно ставитися до мирних переговорів лише тоді, коли відчує справжній трансатлантичний тиск. Російську військову машину можна зупинити лише силою, підсумував очільник МЗС.

Атака ЗС РФ у Польщі — що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня російські безпілотники кілька разів порушили повітряний простір Польщі під час масованої атаки на Україну. У відповідь польська армія підняла в небо винищувачі F-16, привела в найвищу готовність системи ППО та тимчасово закрила аеропорти в Жешуві й Любліні.

В оперативному командуванні підтвердили, що польські військові застосували озброєння та збили об’єкти типу "дрон". Триває операція з їхньої ідентифікації та пошуку уламків. Найбільший ризик був у Підляському, Мазовецькому та Люблінському воєводствах, мешканців цих регіонів закликали залишатися вдома.

Також цього дня в США відреагували на атаку російських "шахедів" по Польщі. Зокрема, у відповідь на дії РФ, Вашингтон планує накласти додаткові санкції на Росію та передати Україні зброю, необхідну для завдавання ударів по РФ.

Окрім цього, Фокус писав, що в Польщі скоротили час явки резервістів територіальної оборони після того, як у повітряний простір країни під час масованої атаки РФ на Україну залетіла безпрецедентна кількість дронів.