Атака "Шахедов" на Польшу: почти 40% поляков обвиняют Украину в прилете

38% поляков убеждены, что Украина виновата в пролете дронов над территорией Польши, тогда как 34% считают виновной Россию. Такие данные приводит аналитическое издание Res Futura, которое исследовало общественное мнение в соцсетях после инцидента.

По информации Res Futura, инцидент с беспилотниками вызвал активное обсуждение в польском информационном пространстве, при этом комментаторы резко расходятся во мнениях относительно того, кто несет ответственность.

Наибольшая часть респондентов (38%) выражает подозрения относительно Украины. В этом нарративе дроны якобы могли быть частью провокации с целью втягивания Польши и НАТО в конфликт с Россией. Такие предположения основываются на исторических аналогиях, в частности на инциденте 2022 года в Пшеводове, когда сначала обвинили Россию, а позже выяснилось, что ракета принадлежала украинской стороне. Кроме того, в комментариях подчеркивают, что дроны пролетали над всей территорией Украины и не были сбиты, что для многих пользователей является аргументом в пользу версии о возможной украинской контролируемой или пропущенной траектории. Часть комментаторов также связывает этот нарратив с негативным отношением к украинским беженцам в Польше и убеждением, что Киев пытается получить не только финансовую, но и военную поддержку союзников.

Вторая по значимости группа комментаторов (34%) возлагает ответственность на Россию. В этой интерпретации дроны воспринимаются как инструмент гибридной войны, направленный на проверку обороноспособности Польши и реакции НАТО. Часть пользователей считает, что такие действия Москвы имеют целью расширить "границы эскалации", посеять страх среди союзников и проверить, насколько далеко можно зайти без активного ответа со стороны Запада. Эта позиция предполагает, что Россия умышленно использует провокации и манипуляции, сочетая военные действия с дезинформацией, чтобы ослабить единство НАТО.

Диаграмма аналитического издания Res Futura Фото: Из открытых источников

Зато 15% опрошенных обвиняют польское правительство. Чаще всего критикуют слабость систем противовоздушной обороны, халатность в модернизации армии и непропорциональное использование дорогих самолетов F-16 для сбивания дешевых беспилотников. Комментаторы отмечают, что политики больше интересуются пиаром и взаимными обвинениями, а не реальной безопасностью граждан. Некоторые даже считают, что правительство использует подобные инциденты, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем и запугать население.

Медиа, по мнению 12% комментаторов, тоже несут часть ответственности. Критики обвиняют популярные веб-ресурсы и телеканалы в намеренном раздувании паники, распространении непроверенной информации и подпитке политических нарративов вместо тщательного расследования. Часто речь идет о том, что СМИ приписывают дронам национальность еще до завершения проверки фактов, что дополнительно усиливает атмосферу недоверия и противоречивости.

Наименьшая, но четко выраженная группа (5%) возлагает вину на НАТО и Запад, критикуя союзников за недостаточную реакцию на инцидент. В комментариях звучит мнение, что Польшу рассматривают как "буфер" или "государство-пушечное мясо", а статья 5 о коллективной обороне якобы не работает на практике. Также звучат обвинения против США и Германии в циничном отношении к безопасности Польши и ограниченной поддержке.

В то же время польское правительство фактически не контролирует нарратив в соцсетях. Официальные коммуникации четко указывают на Россию как источник угрозы и подчеркивают эффективность процедур и сотрудничество с НАТО, однако они сталкиваются с массовыми альтернативными оценками событий. Социальные сети заполнены анонимными аккаунтами и сетями, активно распространяющими определенные лозунги — "это украинская провокация" или "это не наша война". Высокий уровень политической поляризации, активность дезинформационных групп и низкое доверие к государственным институтам приводят к тому, что официальные сообщения часто игнорируются или воспринимаются как пропаганда.

Как следствие, в публичном пространстве сосуществуют противоречивые нарративы: одни акцентируют на российском нападении, другие — на украинской провокации, третьи — на халатности правительства. Каждый из этих нарративов находит свою аудиторию и активно обсуждается в комментариях, создавая сложную и поляризованную картину общественного мнения.

Напомним, что в ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши было под усиленным контролем польских и союзных самолетов из-за очередной атаки ВС РФ и пролета вражеских беспилотников "шахедов" над территорией страны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал этот инцидент как "масштабную провокацию" и созвал срочное заседание правительства для обсуждения ситуации.

После атаки в украинском сегменте интернета активно появились шуточные публикации и мемы, которые пользователи активно распространяют в социальных сетях.