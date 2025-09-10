Бездействие НАТО и "польский Арестович": атака ВС РФ в Польше вызвала волну мемов (фото)

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши было нарушено из-за очередной атаки российских беспилотников. Сейчас событие активно обсуждают в социальных сетях, в частности пользователи создают многочисленные мемы на тему инцидента и реакции НАТО.

Related video

По информации польских военных, в ночное время над страной действовали польские и союзные самолеты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства из-за залета российских беспилотников, известных как "шахеты". Предварительно системы противовоздушной обороны Польши и ее союзников сбили четыре дрона, в целом же воздушное пространство страны нарушили 19 беспилотников, большинство из которых пролетели с территории Беларуси.

Такие события традиционно не остаются без внимания пользователей социальных сетей. После атаки российских дронов в Польше в новостной ленте украинцев появилось большое количество шуточных публикаций и мемов, которые активно распространяют интернет-пользователи. Фокус подготовил подборку самых резонансных и забавных реакций.

Больше всего мемов в сети касаются НАТО и принципа действия 5-й статьи договора о коллективной обороне. Для иллюстрации пользователи использовали кадры из фильма "Люди в черном", где агенты в черных костюмах и солнцезащитных очках демонстрируют устройство для стирания памяти. В мемах эту сцену шутливо связывают с объяснением Анджею Дуде работы статьи 5. Также в юмористической форме показан контраст между ожиданием и реальностью: сначала Польша думает, что воспользуется статьей для защиты, а в итоге — страна просит передать обратно Украине системы ПВО.

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

Еще один популярный мем создан на основе иллюстраций из сказки "Винни-Пух". На нем Винни-Пух с друзьями, которые обозначены как НАТО, стоят на берегу и спокойно наблюдают, тогда как Пятачок, подписанный как Польша, остался один на плоту посреди реки. Суть шутки в том, что НАТО, несмотря на обещания коллективной безопасности, показано как пассивный наблюдатель, тогда как Польша реально находится под угрозой и ждет помощи.

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

Кроме того, в сети активно сравнивают нынешнюю атаку дронов с прошлым блокированием польской стороной украинских грузовиков, которое длилось с ноября 2023 года по апрель 2024-го и вызвало значительные логистические проблемы для Украины. Некоторые мемы в шутливой форме изображают украинских фермеров, которые якобы торжественно встречают российские дроны на границе.

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

Не обошлось и без юмора о реакции украинцев и поляков на атаки дронов. Один из мемов показывает американские горки: на спуске — украинцы, которые привыкли к обстрелам и думают, что "как-то пройдет", а на подъеме — поляки, которым еще только предстоит пережить опасность. Другой мем демонстрирует шокированного солдата на фоне взрывов с подписью: "Поляки, когда снова слышат взрывы в сентябре". В общем, это является отсылкой к началу Второй мировой войны 1 сентября 1939 года и показывает, что для поляков сентябрь и звуки взрывов ассоциируются с исторической травмой.

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

В то же время украинцы, привыкшие к атакам в своей стране, реагируют спокойно. В мемах это показано так: когда взрывы происходят в Украине — украинцам "наплевать", а когда в Польше — они удивлены и переживают. Также распространялись шутки об украинцах в Европе, которые оказались в шоке, услышав звуки "шахедов" в Польше.

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

Некоторые публикации шутят о возможном появлении в Польше аналогичного советника, как бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович, который успокаивал бы население во время новых атак.

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

Отдельно пользователи создавали мемы о якобы приказе Путина отправить больше дронов по Украине, которые, по шуткам, по недоразумению были выполнены "по Польше".

Мемы об атаке ВС РФ в Польше Фото: Скриншот

Напомним, что ранее 1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович неожиданно появился в эфире российского СМИ, и это вызвало широкий резонанс среди пользователей интернета и активную реакцию в социальных сетях. В частности, пользователи создали ряд мемов, где шутили с ярко-белых зубов и "ботоксным" лицом политика.

Также недавно Фокус собрал мемы украинских пользователей, посвященные встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске, где обсуждали вопросы урегулирования российско-украинского конфликта.