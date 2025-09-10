Сбиты 4 из 19 дронов: Туск отчитался о работе ПВО в Польше против беспилотников РФ

ПВО Польши и союзников в ночь на 10 сентября предварительно сбила над страной четыре российских беспилотника. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси.

Заявления премьер-министра Польши Дональда Туска относительно вторжения российских дронов передало информационное агентство Reuters. По его словам, последний беспилотник был сбит в 7:45 утра по киевскому времени.

Также Туск заявил, что Польша просит применить статью 4 договора Североатлантического альянса (НАТО) и ведет с союзниками постоянные консультации по усилению противовоздушной обороны.

"Тот факт, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты, меняет политическую ситуацию. Поэтому консультации союзников имели форму официального запроса на активацию статьи 4 договора НАТО", — сказал польский премьер.

Статья 4 предусматривает консультации между членами Альянса в случаях, когда по мнению любого из них территория, политическая независимость или безопасность любого из них подвергаются угрозе. Согласно этой статье, обсуждения потенциально могут привести к общему решению или определенным действиям.

При этом Дональд Туск отметил, что Польша сейчас находится в ситуации, ближайшей к вооруженному конфликту со времен Второй мировой войны.

По словам источников Reuters в службах безопасности, обнаружить российские дроны в Польше помогли два немецких комплекса ПВО Patriot, развернутые в стране.

Российские дроны в Польше: детали атаки 10 сентября

В Польше впервые сбили "Шахеды" в ночь на 10 сентября во время комбинированной атаки РФ на Украину. ПВО Польши помогала авиация НАТО и Нидерландов. В командовании Вооруженных сил Польши назвали вторжение дронов в воздушное пространство "актом агрессии".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Варшаве помощь в развитии эффективной системы оповещения и защиты, а также пообещал предоставить все необходимые данные для расследования.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также назвал вторжение российских беспилотников в страну во время ночной атаки ВС РФ "провокацией".