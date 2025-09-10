Збито 4 з 19 дронів: Туск відзвітував про роботу ППО в Польщі проти безпілотників РФ

ППО Польщі та союзників у ніч на 10 вересня попередньо збила над країною чотири російських безпілотники. Всього польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість з яких прилетіли з Білорусі.

Заяви прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо вторгнення російських дронів передало інформаційне агентство Reuters. За його словами, останній безпілотник було збито о 7:45 ранку за київським часом.

Також Туск заявив, що Польща просить застосувати статтю 4 договору Північноатлантичного альянсу (НАТО) і веде з союзниками постійні консультації щодо посилення протиповітряної оборони.

"Той факт, що ці безпілотники, які становили загрозу безпеці, були збиті, змінює політичну ситуацію. Тому консультації союзників мали форму офіційного запиту на активацію статті 4 договору НАТО", — сказав польський прем'єр.

Стаття 4 передбачає консультації між членами Альянсу у випадках, коли на думку будь-кого з них територія, політична незалежність чи безпека будь-кого з них піддаються загрозі. Згідно з цією статтею, обговорення потенційно можуть призвести до спільного рішення чи певних дій.

При цьому Дональд Туск зазначив, що Польща зараз перебуває в ситуації, найближчій до збройного конфлікту з часів Другої світової війни.

За словами джерел Reuters в службах безпеки, виявити російські дрони в Польщі допомогли два німецькі комплекси ППО Patriot, розгорнуті в країні.

Російські дрони в Польщі: деталі атаки 10 вересня

У Польщі вперше збили "Шахеди" в ніч на 10 вересня під час комбінованої атаки РФ на Україну. ППО Польщі допомагала авіація НАТО та Нідерландів. У командуванні Збройних сил Польщі назвали вторгнення дронів у повітряний простір "актом агресії".

Президент України Володимир Зеленський запропонував Варшаві допомогу в розбудові ефективної системи оповіщення та захисту, а також пообіцяв надати всі необхідні дані для розслідування.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також назвав вторгнення російських безпілотників до країни під час нічної атаки ЗС РФ "провокацією".