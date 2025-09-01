Янукович с ярко-белыми зубами и "ботоксным" лицом покоряет мемы (фото)

1 сентября бывший президент Украины Виктор Янукович неожиданно появился в эфире российского СМИ, сделав ряд неоднозначных заявлений. Его появление вызвало широкий резонанс среди пользователей интернета и активную реакцию в социальных сетях.

По информации из социальных сетей, появление Януковича стало настоящей сенсацией для пользователей, ведь бывший президент в последнее время практически не появлялся в медиа-пространстве. В сети X появилось немало мемов и шуток, высмеивающих как его внешность, так и сам факт возвращения в публичное пространство. Фокус собрал эти публикации в одном материале.

В частности, пользователь "Le Saloon de Roro" опубликовала фото Джима Мориарти, главного антагониста сериала "Шерлок", который "вернулся после своей якобы смерти", с подписью "скучали по мне?" и отметила: "Янукович сегодня — это вот этот момент".

Кроме этого, автор под именем "Пруца" отметила, что эфир Януковича может стать темой обсуждений среди людей в сентябре 2025 года, написав: "Где-то сегодня в стране будут сидеть люди и спрашивать друг друга: "А ты слышал, что Янукович сегодня сказал?""" и добавила гифку потрясенной Барби.

Неожиданной реакцией на появление бывшего президента поделился пользователь Юрий Крупенин, который отметил: "Ждали апдейтов Трампом, но живым оказался Янукович, 10/10".

Также внимание пользователей привлек внешний вид Януковича. Многие не смогли не заметить изменения лица и ярко-белые зубы бывшего президента. Пользователь "Gorobeць" сравнила его с Россом Геллером из сериала "Друзья" в сцене, когда персонаж слишком отбелил зубы перед свиданием, подписав фото: "Янукович сегодня би лайк". Аналогичное сравнение сделала пользовательница "Аленка змея" и добавила фото того же эпизода с подписью: "Янукович перед записью".

Кроме того, мемы распространялись и на тему возможного будущего вида бывшего президента. Пользовательница "Anastas" опубликовала изображение персонажа Сквидварда из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны", где он после несчастного случая становится чрезвычайно привлекательным с резко выраженными чертами лица и "модельной" внешностью. Автор мемов добавила, что через три года Янукович якобы может выглядеть именно так.

Напомним, что бывший президент Украины Виктор Янукович в эфире заявил, что якобы целенаправленно работал над сближением Украины с Евросоюзом и ставил задачу на вступление страны в ЕС. Он добавил, что во время переговоров европейские партнеры проявляли высокомерие и не всегда учитывали сложность экономической ситуации в Украине. В то же время Янукович подчеркнул, что всегда был категорическим противником вступления Украины в НАТО, поскольку считал, что это могло привести к катастрофе и гражданскому конфликту.

