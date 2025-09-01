Янукович із яскраво-білими зубами та "ботоксним" обличчям підкорює меми (фото)

1 вересня колишній президент України Віктор Янукович несподівано з’явився в ефірі російського ЗМІ, зробивши низку неоднозначних заяв. Його поява викликала широкий резонанс серед користувачів інтернету та активну реакцію у соціальних мережах.

За інформацією з соціальних мереж, поява Януковича стала справжньою сенсацією для користувачів, адже колишній президент останнім часом практично не з’являвся у медіапросторі. У мережі X з’явилося чимало мемів і жартів, що висміювали як його зовнішність, так і сам факт повернення в публічний простір. Фокус зібрав ці публікації в одному матеріалі.

Зокрема, користувач "Le Saloon de Roro" опублікувала фото Джима Моріарті, головного антагоніста серіалу "Шерлок", який "повернувся після своєї нібито смерті", із підписом "сумували за мною?" і зазначила: "Янукович сьогодні — це ось цей момент".

Меми з Віктором Януковичем у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Окрім цього, авторка під іменем "Пруца" зазначила, що ефір Януковича може стати темою обговорень серед людей у вересні 2025 року, написавши: "Десь сьогодні в країні будуть сидіти люди і питати один одного: "А ти чув, що Янукович сьогодні сказав?"" і додала гіфку враженої Барбі.

Меми з Віктором Януковичем у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Неочікуваною реакцією на появу колишнього президента поділився користувач Юрій Крупенін, який зазначив: "Чекали апдейтів з Трампом, але живим виявився Янукович, 10/10".

Меми з Віктором Януковичем у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Також увагу користувачів привернув зовнішній вигляд Януковича. Багато хто не зміг не помітити зміни обличчя та яскраво-білі зуби колишнього президента. Користувач "Gorobeць" порівняла його з Россом Ґеллером із серіалу "Друзі" у сцені, коли персонаж надто відбілив зуби перед побаченням, підписавши фото: "Янукович сьогодні бі лайк". Аналогічне порівняння зробила користувачка "Оленка змія" та додала фото того ж епізоду з підписом: "Янукович перед записом".

Меми з Віктором Януковичем у соціальній мережі X Фото: Скриншот Меми з Віктором Януковичем у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Крім того, меми поширювались і на тему можливого майбутнього вигляду колишнього президента. Користувачка "Anastas" опублікувала зображення персонажа Сквідварда з мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани", де він після нещасного випадку стає надзвичайно привабливим із різко вираженими рисами обличчя та "модельною" зовнішністю. Авторка мемів додала, що через три роки Янукович нібито може виглядати саме так.

Меми з Віктором Януковичем у соціальній мережі X Фото: Скриншот

Нагадаємо, що колишній президент України Віктор Янукович в ефірі заявив, що нібито цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом і ставив завдання на вступ країни до ЄС. Він додав, що під час переговорів європейські партнери проявляли зарозумілість та не завжди враховували складність економічної ситуації в Україні. Водночас Янукович підкреслив, що завжди був категоричним противником вступу України до НАТО, оскільки вважав, що це могло призвести до катастрофи та громадянського конфлікту.

Також нещодавно Фокус зібрав меми українських користувачів, присвячені зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа в Анкориджі на Алясці, де обговорювали питання врегулювання російсько-українського конфлікту.