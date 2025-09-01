Екс-президент України Віктор Янукович вирішив вийти в ефір і заявив, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом".

Related video

Четвертий президент України нібито ставив у кінцевому рахунку завдання на вступ України до ЄС. Про це розповів у коментарі російським ЗМІ.

"Володимир Володимирович [Путін] абсолютно правий. Дійсно я цілеспрямовано працював щодо зближення України з Євросоюзом. Ставив у кінцевому рахунку завдання на вступ України до ЄС", — заявив він.

Далі він звинуватив європейських партнерів у некоректній поведінці під час переговорів. Європолітики, ймовірно, не зрозуміли складність економічної ситуації в Україні.

"Скажу прямо: виявляли зарозумілість. Але процес вступу України до ЄС я контролював і рухав уперед. Але я завжди був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО", — пояснив експрезидент.

Янукович зазначив, що такий крок обернувся б катастрофою і був прямою дорогою до громадянської війни.

Зазначимо, що сьогодні на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї Путін заявив, що повномасштабну війну з Україною почала не Росія. Першою подією став "держпереворот, підтриманий і спровокований Заходом".

Вочевидь, російський лідер говорив про Революцію Гідності, яка відбувалася з листопада 2013-го по лютий 2014 року. За її результатами було повалено Віктора Януковича.

Друга причина війни — постійні спроби Заходу втягнути Україну в НАТО, що нібито становить пряму загрозу безпеці РФ.

"Щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, мають бути усунені першопричини кризи", — упевнений він.

Нагадаємо, у Росії засекретили дані про резиденцію Віктора Януковича в Підмосков'ї. Примітно, що його поселили на дачу маршала Семена Будьонного.

Українська співачка, колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська показувала фото з Канарських островів, де нібито позувала з Януковичем.