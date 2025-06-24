"Які люди": Слава Камінська "знайшла" Януковича на популярному курорті (фото)

Українська співачка Слава Камінська, яка раніше була солісткою в групі "НеАнгели", опублікувала фото з нібито експрезидентом-втікачем біля одного з барів на Канарських островах.

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За словами співачки, яка опублікувала фото у своєму Instagram, вона знайшла Віктора Януковича на Канарських островах.

На знімку Слава Камінська позує з Янковичем на тлі вивіски "Ібіца".

У коментарях думки розділилися. Одні припустили, що це фотошоп. А інші поскаржилися, що Янукович опинився на Канарах, тоді як перебуває під санкціями. Сама Слава Камінська свій сенсаційний знімок більше не коментувала.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Фокус писав про те, що європейські посли оновили санкційний список, складений через розкрадання державних коштів України ще понад 10 років тому, коли завершив своє президентство Віктор Янукович. Санкції за цим фактом діятимуть і надалі, однак тепер перелік діячів, яких внесли до нього раніше, суттєво скоротився. Згідно з оновленим санкційним переліком, замість 17 колишніх соратників Віктора Януковича та його самого тепер у списку лише 3 діячів. Самого українського експрезидента тепер в оновленому списку також немає.

А в Офісі генерального прокурора повідомили, що експрезидент України Віктор Янукович у Росії живе в елітному селищі Барвиха Московської області.