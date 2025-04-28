Елітне селище: у генпрокурора розповіли, де наразі живе Віктор Янукович

За даними Офісу генерального прокурора, експрезидент України Віктор Янукович у Росії живе в селищі Барвиха Московської області.

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Про це заступник начальника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора України Денис Іванов сказав у коментарі інформаційному агентству Інтерфакс-Україна 28 квітня.

"За нашою інформацією, він знаходиться в Московській області: селище Барвіха Одинцовського району", — сказав Денис Іванов.

Про місце знаходження колишнього голови держави співробітник Офісу генпрокурора розповів журналістам під час оголошення вироку самому експрезиденту та ексзаступнику начальника Управління державної охорони України Костянтину Кобзарю, який був начальником служби безпеки Януковича під час його незаконного виїзду за кордон.

За словами Дениса Іванова, Кобзарь наразі живе у самій Москві.

Януковичживе в селищі Барвиха поблизу російської столиці Фото: скриншот

Віктор Янукович отримав другий вирок: деталі

В Офісі генерального прокурора 28 квітня повідомили, що колишній президент України Віктор Янукович отримав другий вирок. Український суд призначив йому покарання у вигляді 5 років ув'язнення за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Крім того, в Офісі генпрокурора розповіли, що експрезидент і ще щонайменше 20 осіб із його близького оточення у 2014 році вилетіли до РФ трьома російськими військовими вертольотами з села Урзуф у Донецькій області до військового аеродрому в Єйську. Звідти Янукович через Анапу дістався військового аеродрому "Гвардійське" у Криму, а вже з нього остаточно покинув Україну морським шляхом.

У січні 2019 року Янукович отримав перший вирок за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни, та йому було присуджено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російське видання "Важные истории" 4 лютого писало, що син Януковича заробляє на продажу вугілля, яке вивозиться з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.