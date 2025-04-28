Элитный поселок: у генпрокурора рассказали, где сейчас живет Виктор Янукович

По данным Офиса генерального прокурора, экс-президент Украины Виктор Янукович в России живет в поселке Барвиха Московской области.

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Об этом заместитель начальника Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов сказал в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина 28 апреля.

"По нашей информации, он находится в Московской области: поселок Барвиха Одинцовского района", — сказал Денис Иванов.

О месте нахождения бывшего главы государства сотрудник Офиса генпрокурора рассказал журналистам во время оглашения приговора самому экс-президенту и экс-заместителю начальника Управления государственной охраны Украины Константину Кобзарю, который был начальником службы безопасности Януковича во время его незаконного выезда за границу.

По словам Дениса Иванова, Кобзарь сейчас живет в самой Москве.

Янукович живет в поселке Барвиха вблизи российской столицы Фото: скриншот

Виктор Янукович получил второй приговор: детали

В Офисе генерального прокурора 28 апреля сообщили, что бывший президент Украины Виктор Янукович получил второй приговор. Украинский суд назначил ему наказание в виде 5 лет заключения за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.

Кроме того, в Офисе генпрокурора рассказали, что экс-президент и еще по меньшей мере 20 человек из его близкого окружения в 2014 году вылетели в РФ тремя российскими военными вертолетами из села Урзуф в Донецкой области до военного аэродрома в Ейске. Оттуда Янукович через Анапу добрался до военного аэродрома "Гвардейское" в Крыму, а уже с него окончательно покинул Украину морским путем.

В январе 2019 года Янукович получил первый приговор за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны, и ему было присуждено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Напомним, российское издание "Важные истории" 4 февраля писало, что сын Януковича зарабатывает на продаже угля, который вывозится с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.