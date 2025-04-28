Янукович получил второй приговор: в суде установили, как экс-президент бежал из Украины (фото)

Бывший президент Украины Виктор Янукович получил второй приговор в украинском суде. 15 лет заключения присудили экс-президенту за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через границу.

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Об этом сообщил Офис генерального прокурора 28 апреля.

Подольский районный суд Киева признал Януковича и экс-заместителя начальника Управления государственной охраны Константин Кобзаря виновными в совершении преступлений.

Четвертому президенту Украины присудили 15 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины).

Тем временем Кобзарю — 10 лет лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).

"Принятый приговор стал очередным результатом Офиса Генпрокурора в процессе привлечения к ответственности бывших украинских чиновников, которые способствовали российской агрессии против нашего государства", — рассказали в Офисе генпрокурора.

Виктору Януковичу вынесли второй приговор Фото: Офис генпрокурора

Прокуроры Департамента по делам Майдана ходатайствовали о 15 и 10 годах лишения свободы соответственно. Суд согласился, что обвинение является обоснованным и доказанным.

Как Янукович бежал из Украины

В суде было доказано, что 23 февраля 2014 года Янукович, действуя в сговоре с бывшим начальником Службы безопасности президента и представителями России, воздушным путем незаконно пересек госграницу Украины и организовал переправку не менее 20 человек из числа близкого окружения и военнослужащих УГО.

Территорию Украины экс-президент покинул вне пункта пропуска через государственную границу для воздушного сообщения.

Полет осуществлялся тремя российскими военными вертолетами под управлением летчика-пилота ВС РФ с окраины села Урзуф Мангушского района Донецкой области в направлении России к военному аэродрому в городе Ейск. Некоторое время бывший президент провел там, а затем вылетел в Анапу, откуда на российском военно-транспортном самолете отправился на военный аэродром "Гвардейское" в Крыму.

Впоследствии Янукович окончательно покинул Украину. Более того, на территории воинской части российского черноморского флота в районе Казачьей бухты в Севастополе, экс-президент подстрекал военнослужащих УГО Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к дезертирству и выезду в РФ. Уже из Крыма беглого президента вывозили морским путем российские военные.

Кроме него, в Россию выехала часть работников госохраны. После этого на военную службу они не вернулись.

Маршрут передвижения Януковича согласовывался непосредственно с российским президентом, как отмечают в Офисе генпрокурора.

Дело бывшего президента рассматривалось по процедуре in absentia (при отсутствии обвиняемых), поскольку Янукович и Кобзарь скрываются от правосудия.

В январе 2019 года бывший президент уже был осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и назначено 13 лет лишения свободы.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил президенту РФ прекратить стрелять и заключить соглашение о завершении войны. По словам главы Белого дома, уже есть контуры этого соглашения.

Также Фокус писал о том, что в Белгородской области РФ по состоянию на апрель 2024 года боевые действия ведет 225-й штурмовой полк ВСУ совместно с приданными подразделениями. Украинские военные, по словам Юрия Бутусова, нанесли врагу значительные потери.