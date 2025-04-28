ВСУ действуют малыми группами: Бутусов рассказал об успешной операции в Белгородской области

В Белгородской области России по состоянию на апрель 2024 года боевые действия ведет 225-й штурмовой полк ВСУ совместно с приданными подразделениями, в частности с 33-м штурмовым полком, сводным стрелковым батальоном Воздушных сил и 414-й бригадой "Птахи Мадяра".

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале 28 апреля.

За время пребывания украинской армии на территории Белгородской области взята под контроль небольшая пограничная "санитарная" полоса возле сел Поповка и Демидовка.

По данным Бутусова, изначально рейд планировали как внезапный удар для нанесения значительных потерь ВС РФ и оттягивания вражеских сил с направления российского наступления на Гуево и Горналь. Эта задача, по словам журналиста, успешно выполнена.

Теперь операция перешла в фазу позиционной обороны в лесном массиве вдоль российской полосы обороны и укреплений типа "зубы дракона". Украинские войска действуют малыми пехотными группами и применяют дроны при активной поддержке артиллерии, авиации и высокоточных ракет.

Российское командование, по данным Бутусова, перебросило в этот район 34-ю и 128-ю мотострелковые бригады, 83-й мотострелковый полк, спецподразделения "Ахмат", батальон 155-й бригады морской пехоты, подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" и подразделения ФСБ.

А за время операции СОУ на территории Белгородской области ВС РФ понесли значительные потери — 128-ю бригаду и батальон 155-й отвели на пополнение.

Более того, пилоты 414-й бригады уничтожили более 100 единиц бронетехники врага.

"225-й полк россиянам ошибок не прощает, и соотношение потерь на данном этапе во много раз в нашу пользу. Стоит отметить, что большие потери понесли самые распиаренные российские части — "Ахмат" и "Эспаньола", которые провалили задачи российского командования в этом районе", — отметил Юрий Бутусов.

В частности, журналист призвал наградить всех участников этой операции государственными наградами.

ВСУ в Курской области

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 28 апреля, украинские военные продолжают сдерживать врага на Курском направлении. За прошедшие сутки ВС РФ нанесли семь авиаударов, сбросив при этом 13 КАБ, осуществили 302 обстрела, из которых 9 — из РСЗО. Украинские воины остановили 23 штурмовых действия россиян.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — отмечают в Генштабе.

Напомним, по данным Владимира Зеленского по состоянию на 27 апреля, ВСУ показали хорошие результаты на всех направлениях в Донецкой области. В Курской и Белгородской областях РФ боевые задачи еще выполняются.

Также Фокус писал о том, что российские военные в Белгородской области разграбили базу отдыха "Малиновка" в селе Новая Таволжанка. В сети показали кадры с выбитыми стеклами, дверями и уничтоженной мебелью. Это произошло в конце апреля 2025 года.