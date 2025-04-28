ЗСУ діють малими групами: Бутусов розповів про успішну операцію в Бєлгородській області

У Бєлгородській області Росії станом на квітень 2024 року бойові дії веде 225-й штурмовий полк ЗСУ спільно з приданими підрозділами, зокрема з 33-м штурмовим полком, зведеним стрілецьким батальйоном Повітряних сил і 414-ю бригадою «Птахи Мадяра».

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Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі 28 квітня.

За час перебування української армії на території Бєлгородської області взята під контроль невелика прикордонна "санітарна" смуга біля сіл Попівка та Демидівка.

За даними Бутусова, початково рейд планували як раптовий удар для завдання значних втрат ЗС РФ та відтягнення ворожих сил з напрямку російського наступу на Гуєво та Горналь. Це завдання, за словами журналіста, успішно виконане.

Тепер операція перейшла у фазу позиційної оборони в лісовому масиві вздовж російської смуги оборони та укріплень типу "зуби дракона". Українські війська діють малими піхотними групами та застосовують дрони за активної підтримки артилерії, авіації та високоточних ракет.

Російське командування, за даними Бутусова, перекинуло до цього району 34-ту та 128-му мотострілецькі бригади, 83-й мотострілецький полк, спецпідрозділи "Ахмат", батальйон 155-ї бригади морської піхоти, підрозділи 88-ї розвідувально-диверсійної бригади "Еспаньйола" та підрозділи ФСБ.

А за час операції СОУ на території Бєлгородської області ЗС РФ зазнали значних втрат — 128-му бригаду та батальйон 155-ї відвели на поповнення.

Ба більше, пілоти 414-ї бригади знищили понад 100 одиниць бронетехніки ворога.

"225-й полк росіянам помилок не пробачає, і співвідношення втрат на даному етапі у багато разів на нашу користь. Варто відмітити, що великі втрати зазнали найрозпіарені російські частини — "Ахмат" та "Еспаньйола", які провалили завдання російського командування у цьому районі", — зазначив Юрій Бутусов.

Зокрема, журналіст закликав нагородити всіх учасників цієї операції державними нагородами.

ЗСУ в Курській області

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 квітня, українські військові продовжують стримувати ворога на Курському напрямку. Минулої доби ЗС РФ завдали сім авіаударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснили 302 обстріли, з яких 9 — із РСЗВ. Українські воїни зупинили 23 штурмові дії росіян.

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", — зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Володимира Зеленського станом на 27 квітня, ЗСУ показали хороші результати на всіх напрямках у Донецькій області. У Курській і Бєлгородській областях РФ бойові завдання ще виконуються.

Також Фокус писав про те, що російські військові в Бєлгородській області розграбували базу відпочинку "Малинівка" в селі Нова Таволжанка. У мережі показали кадри з вибитими шибками, дверима та знищеними меблями. Це сталося наприкінці квітня 2025 року.