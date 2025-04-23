Винесли радіатори та зняли ковролін: ЗС РФ обікрали базу відпочинку на Бєлгородщині, — росЗМІ

Військові ЗС РФ у Бєлгородській області потрощили та розграбували базу відпочинку "Малинівка" в селі Нова Таволжанка, повідомляють місцеві відео. В мережі публікуються світлини з вибитими шибками, дверима та знищеними меблями. Повідомляється, що російські солдати винесли з бази побутову техніку, радіатори, труби та інше майно.

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Про це 23 квітня пише місцевий Telegram-канал "Пепел Белгород".

За словами адмінів каналу, база відпочинку "Малинівка" була законсервована з травня 2023 року, та одразу після закриття її самовільно зайняли російські військовослужбовці. За інформацією джерел пабліка, на території бази до лютого 2025 року дислокувалися військові з приватної військової компанії "Вагнер" і щонайменше дві групи російських солдатів під командуванням командирів із позивними "Страж" і "Рязань". Командири заявили, що їм нібито "наказали" зайняти "Малинівку", повідомляє місцевий канал.

До лютого 2025 року розміщені на базі відпочинку військові покинули її та перейшли в ліс неподалік.

Паблік поширив світлини залишених після ЗС РФ вибитих шибок і дверей, потрощених меблів, розграбованих складів і будиночків. Також повідомляється, що солдати винесли з приміщень вціліли меблі, побутові прилади, інструменти, побутову техніку, помпи для басейну, більярдні столи, промисловий гриль, 160 алюмінієвих радіаторів, 400 метрів пластикових труб і 200 квадратних метрів килимового покриття, надувний човен і злили з системи опалення 400 літрів тосолу. Всього з бази вкрали понад 37 найменувань майна, повідомляє канал.

Також адміни пабліка отримали інформацію, що власники бази написали заяви до слідчих органів РФ 10 лютого, однак про стан розслідування наразі нічого не відомо.

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