ЗС РФ упустили ще одну авіабомбу в Бєлгородській області: пошкоджено 8 будинків

На село Цибулівка впала російська високоточна планувальна бомба УМПБ-250. Губернатор області В'ячеслав Гладков знову звинуватив у тому, що трапилося, ЗСУ й ухильно назвав російську бомбу "боєприпасом".

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Про це повідомляє видання ASTRA.

Російські військові впустили другу авіабомбу за два дні на Бєлгородську область. Як повідомили журналістам джерела в екстрених службах Бєлгородської області, увечері 9 квітня УМПБ-250 (російська високоточна плануюча авіабомба) впала і вибухнула біля села Цибулівка Рокитянського району. Унаслідок вибуху пошкоджено дахи та вікна щонайменше 8 житлових будинків на вулиці Урожайна. Обійшлося без постраждалих, бо бомба впала не на житлові будинки, а поруч із ними. А офіційні фото зроблені так, щоб масштаб руйнувань залишався за кадром.

Росіяни впустили бомбу на село в Бєлгородській області Фото: Соцсети Росіяни впустили бомбу на село в Бєлгородській області Фото: Соцсети

При цьому губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про 8 пошкоджених будинків у селі, але звинуватив у тому, що сталося, Україну.

"У Рокитянському районі по селах Бобрава, Псковське і Цибулівка випущено один боєприпас і здійснено атаки 2 безпілотників, один з яких збито системою ППО. У селі Цибулівка пошкоджено 8 приватних будинків, у селі Бобрава — трактор", — заявив Гладков.

Журналісти нагадали, що це вже 51-а авіабомба, яку впустили російські військові над територією РФ та окупованих Росією територіях України з початку 2025 року. Загалом їм відомо про 44 ФАБи, що впали, і 7 УМПБ, а також про три ракети. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБ.

Нагадаємо, 8 квітня в Яковлевському муніципальному окрузі Бєлгородської області з російського літака знову "нештатно зійшла" ФАБ. Бомба впала просто на шосе перед цивільними машинами. Вона не вибухнула, але серйозно пошкодила авто 36-річного місцевого жителя Расулжона, він сам був поранений, крім цього на дорозі утворилася вирва. Відео поширилося в соцмережах, причому російські військові кажуть, що впав саме ФАБ. Гладков стверджує, що це був обстріл ЗСУ.

Британська розвідка зазначала, що причиною сходження бомб над територією РФ є "втома і некомпетентність" російських пілотів.