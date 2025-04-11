ВС РФ уронили еще одну авиабомбу в Белгородской области: повреждены 8 домов

На село Цибулевка упала российская высокоточная планирующая бомба УМПБ-250. Губернатор области Вячеслав Гладков вновь обвинил в случившемся ВСУ и уклончиво назвал российскую бомбу "боеприпасом".

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Об этом сообщает издание ASTRA.

Российские военные уронили вторую авиабомбу за два дня на Белгородскую область. Как сообщили журналистам источники в экстренных службах Белгородской области, вечером 9 апреля УМПБ-250 (российская высокоточная планирующая авиабомба) упала и взорвалась у села Цибулевка Ракитянского района. В результате взрыва повреждены крыши и окна как минимум 8 жилых домов на улице Урожайная. Обошлось без пострадавших, так как бомба упала не на жилые дома, а рядом с ними. А официальные фото сделаны так, чтобы масштаб разрушений оставался за кадром.

Россияне уронили бомбу на село в Белгородской области Фото: Соцсети Россияне уронили бомбу на село в Белгородской области Фото: Соцсети

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 8 поврежденных домах в селе, но обвинил в случившемся Украину.

"В Ракитянском районе по селам Бобрава, Псковское и Цибулевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Цибулевка повреждены 8 частных домов, в селе Бобрава — трактор", — заявил Гладков.

Журналисты напомнили, что это уже 51-я авиабомба, которую уронили российские военные над территорией РФ и оккупированных Россией территориях Украины с начала 2025 года. Всего им известно о 44 упавших ФАБах и 7 УМПБ, а также о трех ракетах. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.

Напомним, 8 апреля в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области с российского самолета вновь "нештатно сошла" ФАБ. Бомба упала прямо на шоссе перед гражданскими машинами. Она не взорвалась, но серьезно повредила авто 36-летнего местного жителя Расулжона, он сам был ранен, кроме этого на дороге образовалась воронка. Видео распространилось в соцсетях, причем российские военные говорят, что упал именно ФАБ. Гладков утверждает, что это был обстрел ВСУ.

Британская разведка отмечала, что причиной схода бомб над территорией РФ является "усталость и некомпетентность" российских пилотов.