В Белгородской области ВС РФ уронили 50-й ФАБ: губернатор заявляет о "преступлении ВСУ"

Бомбу ВС РФ уронили прямо на шоссе перед гражданскими авто 9 апреля. Видео, в котором российские военные говорят, что "упал ФАБ", распространилось по соцсетям. Но теперь губернатор области Вячеслав Гладков заявляет об атаке беспилотника.

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Об этом сообщает ASTRA.

Видео, которое появилось в соцсетях

В сети появились фото и видео с места падения российской авиабомбы 8 апреля в Яковлевском округе Белгородской области, в результате чего, в больницу с ранениями попал 36-летний местный житель.

"Находимся на трассе Томаровка. В***бал ФАБ", — говорит за кадром военнослужащий либо представитель экстренных служб.

ФАБ упала прямо перед машиной 36-летнего Расулжона и не взорвалась, но образовалась огромная воронка, а водителя ранило осколками и сильно повредило машину. Видео появилось в соцсетях и разошлось по Telegram-каналам, несмотря на то, что экстренные службы запретили местным жителям фотографировать место происшествия и выкладывать любую информацию в социальные сети, чтобы "не дестабилизировать обстановку".

Авто Расулжона, поврежденное осколками ФАБа Фото: Соцсети Воронка от падения ФАБа Фото: Соцсети

Администрация Яковлевского округа предупредила местных жителей о перекрытии дороги сразу после падения авиабомбы в связи с "проведением работ", не объяснив причину.

Но в Следственном комитете РФ уже заявили, что будут расследовать сход авиабомбы, как "преступление ВСУ в отношении мирных жителей".

А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шоссе атаковал беспилотник: "Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. На участке автодороги Томаровка — Ракитное пострадал мирный житель. Мужчине со множественными осколочными ранениями лица и шеи оказана медицинская помощь в областной клинической больнице. Дальнейшее лечение продолжает амбулаторно. Поврежден легковой автомобиль".

Журналисты отмечают, с начала 2025 года российские военные уронили 50 авиабомб и три ракеты в России и на оккупированых Россией территориях Украины. В 2024 году на эти территории упали 165 авиабомб ФАБ.

Для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Но из-за несовершенства системы авиабомбы часто падают на территории России. Власти РФ такие инциденты пытаются скрывать.

Напомним, британская разведка отмечала, что причиной схода бомб над территорией РФ является "усталость и некомпетентность" российских пилотов.