У Бєлгородській області ЗС РФ упустили 50-й ФАБ: губернатор заявляє про "злочин ЗСУ"

Бомбу ЗС РФ впустили просто на шосе перед цивільними авто 9 квітня. Відео, в якому російські військові кажуть, що "впав ФАБ", поширилося соцмережами. Але тепер губернатор області В'ячеслав Гладков заявляє про атаку безпілотника.

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Про це повідомляє ASTRA.

Відео, яке з'явилося в соцмережах

У мережі з'явилися фото і відео з місця падіння російської авіабомби 8 квітня в Яковлівському окрузі Бєлгородської області, унаслідок чого до лікарні з пораненнями потрапив 36-річний місцевий житель.

"Знаходимося на трасі Томарівка. В***бав ФАБ", — говорить за кадром військовослужбовець або представник екстрених служб.

ФАБ упала прямо перед машиною 36-річного Расулжона і не вибухнула, але утворилася величезна вирва, а водія поранило осколками і сильно пошкодило машину. Відео з'явилося в соцмережах і розійшлося Telegram-каналами, незважаючи на те, що екстрені служби заборонили місцевим жителям фотографувати місце події і викладати будь-яку інформацію в соціальні мережі, щоб "не дестабілізувати обстановку".

Авто Расулжона, пошкоджене осколками ФАБа Фото: Соцсети Воронка від падіння ФАБа Фото: Соцсети

Адміністрація Яковлівського округу попередила місцевих жителів про перекриття дороги одразу після падіння авіабомби у зв'язку з "проведенням робіт", не пояснивши причину.

Але у Слідчому комітеті РФ уже заявили, що розслідуватимуть сходження авіабомби як "злочин ЗСУ щодо мирних жителів".

А губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що шосе атакував безпілотник: "Над Яковлівським муніципальним округом системою ППО збито безпілотник. На ділянці автодороги Томарівка — Рокитне постраждав мирний житель. Чоловікові з множинними осколковими пораненнями обличчя та шиї надано медичну допомогу в обласній клінічній лікарні. Подальше лікування продовжує амбулаторно. Пошкоджено легковий автомобіль".

Журналісти зазначають, від початку 2025 року російські військові впустили 50 авіабомб і три ракети в Росії та на окупованих Росією територіях України. У 2024 році на ці території впали 165 авіабомб ФАБ.

Для протидії українській ППО російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила і супутникове наведення, що дають змогу запускати бомби прямо з території РФ. Але через недосконалість системи авіабомби часто падають на території Росії. Влада РФ такі інциденти намагається приховувати.

Нагадаємо, британська розвідка зазначала, що причиною сходження бомб над територією РФ є "втома і некомпетентність" російських пілотів.