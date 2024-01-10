Некомпетентність екіпажів: у Британії прокоментували падіння авіабомб на території РФ

В оборонному відомстві Великої Британії зазначили, що подібні події свідчать про втому і недостатню підготовку російських льотчиків, що призводить до неефективного виконання бойових завдань.

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Російські екіпажі бойових літаків виявляють втому і некомпетентність, що стало причиною нештатного сходження авіаційних бомб, які впали на території РФ, а також на тимчасово окупованій території України. Про це 10 січня повідомила пресслужба Міноборони Великої Британії.

У відомстві відзначили два інциденти, які сталися минулого тижня. Так, 2 січня 2024 року один із їхніх літаків випустив авіаційний боєприпас, який пошкодив дев'ять житлових будинків у населеному пункті Петропавлівка, Воронезької області РФ. Цей випадок був підтверджений Міністерством оборони Росії.

Другий інцидент, що стався 8 січня 2024 року, був пов'язаний із запуском некерованої бомби ФАБ-250 над окупованим селищем Рубіжне Луганської області, що було підтверджено окупаційною владою "ЛНР".

"Обидва випадки сталися під час російських бойових вильотів", — зазначила британська розвідка.

У повідомленні також було згадано аналогічний випадок у Бєлгородській області, коли 20 квітня 2023 року сталося "позаштатне скидання авіаційних боєприпасів". На думку британців, така тенденція свідчить про втому і недостатню підготовку російських льотчиків, що призводить до неефективного виконання тактичних прийомів під час польотів.

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