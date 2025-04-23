Вынесли радиаторы и сняли ковролин: ВС РФ обокрали базу отдыха на Белгородщине, — росСМИ

Военные ВС РФ в Белгородской области разгромили и разграбили базу отдыха "Малиновка" в селе Новая Таволжанка, сообщают местные видео. В сети публикуются фотографии с выбитыми стеклами, дверями и уничтоженной мебелью. Сообщается, что российские солдаты вынесли с базы бытовую технику, радиаторы, трубы и другое имущество.

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Об этом 23 апреля пишет местный Telegram-канал "Пепел Белгород".

По словам админов канала, база отдыха "Малиновка" была законсервирована с мая 2023 года, и сразу после закрытия ее самовольно заняли российские военнослужащие. По информации источников паблика, на территории базы до февраля 2025 года дислоцировались военные из частной военной компании "Вагнер" и как минимум две группы российских солдат под командованием командиров с позывными "Страж" и "Рязань". Командиры заявили, что им якобы "приказали" занять "Малиновку", сообщает местный канал.

К февралю 2025 года размещенные на базе отдыха военные покинули ее и перешли в лес неподалеку.

Паблик распространил фотографии оставленных после ВС РФ выбитых оконных стекол и дверей, разбитой мебели, разграбленных складов и домиков. Также сообщается, что солдаты вынесли из помещений уцелевшую мебель, бытовые приборы, инструменты, бытовую технику, помпы для бассейна, бильярдные столы, промышленный гриль, 160 алюминиевых радиаторов, 400 метров пластиковых труб и 200 квадратных метров коврового покрытия, надувную лодку и слили из системы отопления 400 литров тосола. Всего с базы украли более 37 наименований имущества, сообщает канал.

Также админы паблика получили информацию, что владельцы базы написали заявления в следственные органы РФ 10 февраля, однако о состоянии расследования пока ничего не известно.

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