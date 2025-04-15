"Оттягивать резервы": нардеп Костенко рассказал, для чего ВСУ в Белгородской области (карта)

Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко раскрыл, какая задача стоит перед украинскими воинами, которые весной 2025 года находятся на территории Белгородской области РФ.

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Об этом нардеп рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина" 15 апреля.

Костенко признал, что украинские подразделения сейчас находятся в Белгородской области. По словам нардепа, это нужно для того, чтобы вражеская армия не могла там концентрировать свои войска и атаковать.

"Я думаю, что основная их задача — оттягивать резервы противника от курского направления, от харьковского направления для того, чтобы они там не концентрировались, не атаковали", — заявил Костенко.

Генеральный штаб ВСУ пока не комментирует действия украинских войск в Белгородской области РФ.

А на карте аналитиков DeepState по состоянию на 15 апреля более 13 квадратных километров в Белгородской области находится в "серой" зоне.

Белгородская область Фото: DeepStateMAP

Между тем в Генштабе ВСУ 15 апреля отметили, что Силы обороны Украины сдерживают наступление россиян и принимают необходимые меры для недопущения продвижения ВС РФ вглубь украинской территории.

"На Курском направлении с начала суток произошло четыре боя. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 37 управляемых бомб, и совершил 162 артиллерийских обстрела", — прокомментировали в Генштабе ситуацию в Курской области РФ.

Напомним, Китай изучит все обстоятельства попадания своих граждан в плен в Украине, где они участвовали в боевых действиях на стороне России, о чем сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Также Фокус писал о том, что Национальная гвардия Украины 15 апреля создала два корпуса. Их возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).