"Відтягувати резерви": нардеп Костенко розповів, для чого ЗСУ в Бєлгородській області (карта)

Народний депутат та секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко розкрив, яке завдання стоїть перед українськими воїнами, які навесні 2025 перебувають на території Бєлгородської області РФ.

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Про це нардеп розповів у коментарі "Інтерфакс-Україна" 15 квітня.

Костенко визнав, що українські підрозділи наразі перебувають у Бєлгородській області. За словами нардепа, це потрібно для того, щоб ворожа армія не могла там концентрувати свої війська та атакувати.

"Я думаю, що основне їх завдання — відтягувати резерви противника від курського напрямку, від харківського напрямку для того, щоб вони там не концентрувалися, не атакували", — заявив Костенко.

Генеральний штаб ЗСУ поки не коментує дії українських військ у Бєлгородській області РФ.

А на карті аналітиків DeepState станом на 15 квітня понад 13 квадратних кілометрів у Бєлгородській області перебуває у "сірій" зоні.

Бєлгородська область Фото: DeepStateMAP

Тим часом у Генштабі ЗСУ 15 квітня зазначили, що Сили оборони України стримують наступ росіян та вживають необхідних заходів для недопущення просування ЗС РФ вглиб української території.

"На Курському напрямку з початку доби відбулося чотири бої. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 37 керованих бомб, та здійснив 162 артилерійських обстріли", — прокоментували в Генштабі ситуацію в Курській області РФ.

Нагадаємо, Китай вивчить усі обставини потрапляння своїх громадян у полон в Україні, де вони брали участь у бойових діях на боці Росії, про що повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь.

Також Фокус писав про те, що Національна гвардія України 15 квітня створила два корпуси. Їх очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).