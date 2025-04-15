Китайці мають триматися подалі від війни: речник МЗС висловився про полон власних громадян

Китай прийняв рішення вивчити усі обставини потрапляння своїх громадян у полон в Україні, де вони брали участь у бойових діях на боці Росії. Про це повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

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Його заяву опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства.

Під час пресконференції журналісти запитали у дипломата про двох китайців, які воювали в Донецькій області разом на боці РФ та були захоплені українськими силами. Пізніше ці особи звернулися до Китаю по допомогу у визволенні з полону.

"Позиція Пекіна є чіткою та незмінною. Ми неодноразово видавали попередження про небезпеку й закликали громадян уникати перебування у зонах збройних конфліктів, а також не брати участь у будь-яких військових діях", — наголосив Лінь Цзянь.

Зараз китайська влада проводить перевірку ситуації, зокрема вивчає поведінку згаданих осіб і веде консульські справи по полонених відповідно до чинного законодавства.

Лінь також підтвердив, що Китай дотримується послідовної позиції щодо війни в Україні та закликає до якнайшвидшого припинення бойових дій і початку мирного діалогу. Щоправда, війну він назвав у розмові з журналістами "кризою".

"Ми завжди виступаємо за мирне врегулювання, підтримуємо діалог та виступаємо проти політичних спекуляцій довкола цієї теми", — сказав речник.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли у полон двох громадян Китаю, які билися на боці армії РФ. У відповідь на це в МЗС КНР заявили, що ведуть переговори з українською стороною для з’ясування деталей.

Згодом Зеленський також зазначив, що Україна має дані про щонайменше 150 китайських громадян, які воюють у лавах російських військ.

Нещодавно двоє полонених китайців дали пресконференцію, де розповіли, як потрапили на війну та в полон. Один з них, Чжанг Ренбо, звернувся до уряду Китаю з проханням сприяти його поверненню додому через обмін військовополоненими між Києвом і Москвою.

Нагадаємо, 8 квітня з’явилася інформація, що двоє військових КНР потрапили у полон до ЗСУ у Донецькій області.

Після цього голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що до відомства викликали повіреного у справах Китаю, щоб він дав пояснення щодо факту участі китайських солдатів у війні.

Також Росія активно залучає громадян Китаю до служби у своїх збройних силах, використовуючи рекламні ролики, що масово поширюються на китайських платформах соцмереж. У цих відео обіцяють щедрі винагороди — до 200 тисяч юанів (приблизно 1,13 мільйона гривень), а також соціальні привілеї. Водночас влада КНР, яка зазвичай суворо контролює інтернет-контент, вже кілька місяців не реагує на подібні заклики до участі у війні.