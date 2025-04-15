Китайцы должны держаться подальше от войны: спикер МИД высказался о пленении собственных граждан

Китай принял решение изучить все обстоятельства попадания своих граждан в плен в Украине, где они участвовали в боевых действиях на стороне России. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

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Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Во время пресс-конференции журналисты спросили у дипломата о двух китайцах, которые воевали в Донецкой области на стороне РФ и были захвачены украинскими силами. Позже эти лица обратились к Китаю за помощью в освобождении из плена.

"Позиция Пекина является четкой и неизменной. Мы неоднократно выдавали предупреждения об опасности и призывали граждан избегать пребывания в зонах вооруженных конфликтов, а также не участвовать в любых военных действиях", — подчеркнул Линь Цзянь.

Сейчас китайские власти проводят проверку ситуации, в частности изучают поведение упомянутых лиц и ведут консульские дела по пленным в соответствии с действующим законодательством.

Линь также подтвердил, что Китай придерживается последовательной позиции относительно войны в Украине и призывает к скорейшему прекращению боевых действий и началу мирного диалога. Правда, войну он назвал в разговоре с журналистами "кризисом".

"Мы всегда выступаем за мирное урегулирование, поддерживаем диалог и выступаем против политических спекуляций вокруг этой темы", — сказал спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые сражались на стороне армии РФ. В ответ на это в МИД КНР заявили, что ведут переговоры с украинской стороной для выяснения деталей.

Впоследствии Зеленский также отметил, что Украина имеет данные о по меньшей мере 150 китайских граждан, которые воюют в рядах российских войск.

Недавно двое пленных китайцев дали пресс-конференцию, где рассказали, как попали на войну и в плен. Один из них, Чжанг Ренбо, обратился к правительству Китая с просьбой способствовать его возвращению домой через обмен военнопленными между Киевом и Москвой.

Напомним, 8 апреля появилась информация, что двое военных КНР попали в плен к ВСУ в Донецкой области.

После этого глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ведомство вызвали поверенного в делах Китая, чтобы он дал объяснения по факту участия китайских солдат в войне.

Также Россия активно привлекает граждан Китая к службе в своих вооруженных силах, используя рекламные ролики, которые массово распространяются на китайских платформах соцсетей. В этих видео обещают щедрые вознаграждения — до 200 тысяч юаней (примерно 1,13 миллиона гривен), а также социальные привилегии. В то же время власти КНР, которые обычно строго контролируют интернет-контент, уже несколько месяцев не реагируют на подобные призывы к участию в войне.