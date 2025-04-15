Росіяни використовують хімічну зброю: зізнання полонених китайців (відео)

Громадянин Китаю, що воював в Україні на боці російської армії та був взятий в полон, постраждав через використання росіянами хімічної зброї.

Related video

Про це полонені військові КНР розповіли на пресконференції, яку провела Служба безпеки України.

Один з полонених китайців, Ван Гуанцзюнь, заявив, що досі має проблеми із зором. За його словами, отруйні речовини були застосовані росіянами якраз тоді, коли він потрапив у полон. "Це був якийсь газ, стало неможливо дихати", – розповів Ван Гуанцзюнь. Він вже втрачав свідомість, коли його "схопили за комір і витягли з бліндажа на свіже повітря".

Китайці також повідомили, що у полоні з ними "поводилися добре" і одразу дали воду і все необхідне.

Відповідаючи на запитання, як він опинився у лавах російської армії, Ван Гуанцзюнь сказав, що раніше "жив звичайним життям", але втратив роботу внаслідок пандемії коронавірусу, тому й вирішив "підзаробити". За його словами, службу у російській армії просувають певні китайські блогери і платформи – зокрема, TikTok.

Інший полонений, Чжан Ренбо, сказав, що походить із доволі заможної сім’ї, а до Росії поїхав спочатку подорожувати, і лише потім теж захотів "заробити грошей".

Громадяни КНР стверджують, що не знали про долучення до війни. Зокрема, Ван Гуанцзюнь говорив, що хотів працювати виключно з "реабілітацією поранених", а коли він зрозумів, що це не відповідає дійсності, "зробити вже нічого було не можна". Полонені заявили, що РФ "скористалася їхньою довірою".

Ще Ван Гуанцзюнь та Чжан Ренбо повідомили, що з Москви потрапили спочатку до російського Ростова, а потім – до окупованого Донецька. Обидва потрапили в полон на Донеччині; один – у районі Тарасівки, інший – поблизу Білогорівки.

Обидва висловили бажання повернутися до Китаю – попри те, що там їм загрожує покарання за участь у бойових діях.

Китайці воюють на боці РФ

Раніше ми писали, що Росія вербує громадян Китаю до лав своєї армії через рекламні відео, які поширює в китайських соціальних мережах. Зокрема, в цих роликах китайцям пропонують виплати до 200 000 юанів (близько 1 133 000 грн) і соціальні пільги. Варто зауважити, що зазвичай уряд КНР жорстко цензурує соцмережі, але на подібні оголошення майже не звертає уваги.

Також ми повідомляли, що наразі Україні відомо про принаймні 155 громадян Китаю, які воюють на боці РФ, і офіційний Пекін так само про це знає.

Нагадаємо, 8 квітня з’явилася інформація, що двоє військових КНР потрапили у полон до ЗСУ у Донецькій області.