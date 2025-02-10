Массовые случаи мародерства ВС РФ в Курской области: власти не знают, как справиться

Создание патрулей военной полиции и МВД в Курской области не помогает бороться со случаями мародерства в рядах армии РФ. Чиновники признают, что желающих нажиться на чужой беде очень много.

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В Курской области участились случаи мародерства со стороны российских военных. Тенденцию с начала февраля признал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В связи с событиями он предложил создать горячую линию, чтобы каждый житель мог сообщить о фактах мародерства, отметил чиновник после встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов Курской области.

Многие жители региона, по его словам, приходят к властям с весьма индивидуальными вопросами.

"Понимаю боль и переживания, но в первую очередь — все-таки важно разбирать проблемы, которые касаются большинства", — добавил Хинштейн.

Кроме этого, 1 февраля текущего года Хинштейн писал, что после обращений жителей региона создали совместные патрули военной полиции и УМВД по Курской области, которые будут следить за обстановкой в Кореневском, Глушковском и Большесолдатском районах.

"Рассчитываю, что это снизит градус желания у тех, кто хочет нажиться на чужой беде", — добавил чиновник.

Российский волонтер Роман Алехин добавляет, что предложение Хинштейна создать отдельную "горячую линию" для обращений граждан в связи с мародерством говорит о нерешенности проблемы властями.

"Мы много слышали, как военная полиция и автомобильная инспекция гоняют солдат за номера, неработающую фару и делают это с максимальным усердием. Почему они не могут обеспечить сохранность имущества жителей на территории Курской области?" — спрашивает он.

По его словам, мародерство — вопрос системный и реакция людей понятна. Для снижения напряжения в обществе из-за отсутствия ресурса для защиты имущества людей он советует создать систему справедливой компенсации.

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