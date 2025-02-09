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Аккуратные сквозные дыры: как выглядит бункер РФ под Орлом после удара Storm Shadow (фото)

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Фото: armyinform | OSINT-аналитики показали последствия прилета Storm Shadow (иллюстративное фото)

Западная ракета Storm Shadow пролетела более 200 км над российской территорией, пока попала по бункеру РФ с "Шахедами", свидетельствуют данные OSINT-аналитиков.

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Бетонный подземный бункер ВС РФ пострадал от удара полутонных ракет Storm Shadow, которые попали по нему в ночь на 26 января. На фото с последствиями попадания видны сквозные отверстия, а Генштаб ВСУ говорил о вторичной детонации и уничтожении двух сотен "Шахедов". Об удачной отработке самолетов Сил обороны, которые запустили Storm Shadow, OSINT-аналитики рассказали в Telegram-канале "Киберборошно".

Сообщение OSINT-аналитиков появилось в сети утром 9 февраля. Указывается, что есть фото попадания ракет Strom Shadow по бункеру ВС РФ в Орловской области. В бункере россияне хранили ударные БПЛА, которые запускались по украинцам. Также приводятся точные координаты бункера — точка с координатами 53.372340, 35.800360, написали аналитики.

На фото можно увидеть заснеженную местность, очертания подземного сооружения и следы от колес на автотрассе. По центру сооружения заметно несколько сероватых пятен. Если внимательно присмотреться, что заметно минимум два сквозных отверстия. Подчеркнем, данные нуждаются в уточнении.

Удар по РФ 26 января, бункер РФ, Орловская область, Storm Shadow Fullscreen
Удар по РФ 26 января — как выглядит российских бункер после Storm Shadow
Фото: Telegram / КіберБорошно

На онлайн карте боевых действий DeepState можно обозначить координаты бункера, указанные OSINT-аналитиками. Ориентировочное расстояние от бункера до точки пуска крылатых ракет Storm Shadow — более 200 км. На Google Maps по указанным координатам — поле между селами Цымбулово и Долбилово в северо-западной части Орловской области.

Удар по РФ 26 января, бункер РФ, Орловская область, Storm Shadow, расстояние Fullscreen
Удар по РФ 26 января — расстояние до бункера в Орловской области
Фото: DeepState

Удар по РФ — что произошло 26 января

Генштаб ВСУ 26 января подтвердил удар по бункеру ВС РФ в Орловской области. В отчете командования указано, что удалось пробить бетонные сооружения, в которых хранили термобарические боеприпасы. Есть подтверждение, что наблюдается вторичная детонация и уничтожено около 200 дронов-камикадзе "Шахед", подытожили в Генштабе.

Тем временем Фокус писал о других бункерах РФ, до которых добрались Силы обороны. Один из них располагался в Курской области. Об ударе стало известно 21 ноября — об этом написали на портале The Wall Sreet Journal. Цель располагалась в селе Марьино Курской области. Анонимные источники медиа рассказали, что мог получить ранения топ-генерал Северной Кореи.

О первом официальном применении Storm Shadow по территории РФ издание Bloomberg сообщило в ноябре 2024 года. Журналисты ссылались на западные анонимные источники, которые говорили, что разрешение на удары — ответ на появление на поле боя солдат КНДР. Фокус опубликовал основные характеристики ракеты: цена 2,5 млн долл., вес 1,3 тонны, длина 5 метров, вес боеголовки 450 кг, дальность поражения 590 км, максимальная скорость 519 км/с.

Напоминаем, 9 февраля издание "Радио Свобода. Россия" опубликовало спутниковые фото с последствиями удара средств поражения ВСУ по нефтебазе РФ на Кубани.