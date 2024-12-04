Заменить самолеты Су-24 дронами: что нужно для запуска ракет Storm Shadow с БПЛА

Создать беспилотник, способный нести тяжелые боеприпасы и направлять их точно в цель, возможно. Такая техника уже есть у Турции и США.

В конце ноября Франция разрешила Украине наносить удары по территории России ракетами SCALP (Storm Shadow), но вопрос в том, смогут ли Силы обороны их применять в условиях нехватки самолетов. Фокус разобрался, можно ли для этого использовать беспилотные средства.

Сложная ситуация со SCALP/Storm Shadow

Дальнобойные ракеты очень тяжелые, например, SCALP/Storm Shadow весит около 1300 кг, поэтому не каждый самолет сможет их поднять. В Украине для этой роли подходят советские истребители Су-27 и бомбардировщики Су-24. Недавно полученные американские истребители F-16 не совместимы со Storm Shadow, но их могут нести многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5, которые Франция обещает передать в первой половине 2025 года. Количество Mirage для передачи Украине не разглашается, но на вооружении самой страны производителя сейчас около 300 таких самолетов.

Что же имеем сейчас? После распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала около 200 бомбардировщиков Су-24. По информации издания Forbes, по состоянию на октябрь 2024 года в составе 7-й тактической авиационной бригады Воздушных сил было 12 таких самолетов. Это не так и много, если учесть, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила 18 Су-24. И неизвестно, сколько еще прослужат старенькие самолеты, выпущенные в 1970-х годах.

Уже долгое время Украина довольно успешно компенсирует недостаток самолетов и ракет беспилотными системами. Дроны ведут разведку и поражают критически важные для россиян объекты как на близких, так и на дальних расстояниях, даже на территории РФ. Почему же беспилотники до сих пор не используют для запуска Storm Shadow или подобных ракет по примеру пилотируемой авиации и возможно ли такое в перспективе?

Ракета SCALP-EG, которую передали Украине Фото: Повітряні сили України

Дроны для запуска ракет: почему все так сложно?

Фокус обратился за ответом к украинскому инженеру Виталию Брызгалову, который вместе со своей командой изготавливает для военных беспилотные самолеты "Кобра". По его словам, использовать дроны для запуска ракет типа "воздух-земля" и "воздух-воздух", в целом, возможно, но есть несколько осложнений. Во-первых, они тяжелые, а во-вторых, будут стоить на порядок дороже самих носителей, потому что у нас БПЛА развиваются прежде всего как дешевое средство поражения.

"Одноразовый беспилотный самолет, вооруженный ракетами, вряд ли сделает более трех-четырех вылетов в многоразовом варианте, потому что либо упадет, либо его собьют. Даже если запустить четыре аппарата, которые донесут заряд точно в цель, это будет значительно дешевле, чем стоимость одной импортной ракеты такого же класса, с боевой частью такого же веса. Потому это, в принципе, просто бессмысленно", — говорит специалист.

Виталий Брызгалов с беспилотным самолетом "Кобра" Фото: Facebook

Виталий напомнил, что подобные средства использовались в начале полномасштабной войны, когда она была маневренной. Турецкие дроны Bayraktar TB-2 носили эти управляемые ракеты и успешно запускали их, когда ВС РФ активно продвигались в тыл Украины и не имели хорошей защиты от ударов с воздуха. Но в конце концов их начали использовать значительно реже из-за риска потерять, потому что враг разместил на оккупированных территориях много комплексов ПВО. Сейчас же Украина должна наносить удары по тылам российской армии, где очень высокая плотность средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Чтобы запускать управляемые ракеты с большого расстояния, как российские самолеты, нужен другой класс средств с очень дорогим оборудованием для связи и навигации. Для таких задач не подойдут дешевые БПЛА, которые летят только в одну сторону и максимум, что имеют — систему защиты от комплексов РЭБ, подавляющих навигацию.

По словам Виталия Брызгалова, нужен самолет-истребитель, который может сам наводиться и поражать цель или управляться удаленно. Необходимо установить на них высокоэффективные системы, например, радары, которые могут стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов. Такие дроны должны передавать видео на землю, поэтому понадобятся оптические, инфракрасные или тепловизионные камеры.

Информация должна поступать военным без большой задержки, а значит — спутниковая связь. Украина не имеет собственной группировки спутников, поэтому придется договариваться с какими-то организациями и использовать сторонние системы.

"Это уже беспилотники очень высокого класса. Объективно такие проекты не рождаются даже за четыре, за пять лет. Очень дорогостоящие и долговременные разработки. Это, по сути, истребители, у которых отсутствует пилот. Это работа больших команд инженеров и целых институтов", — говорит разработчик.

Если не брать во внимание бесценную жизнь пилота, то, по подсчетам Виталия Брызгалова, дрон и самолет с подобными характеристиками будут иметь примерно одинаковую стоимость. БПЛА можно сделать несколько дешевле, но он будет уступать по эффективности. Человек-пилот не только видит информацию на приборах, но еще и "чувствует" самолет.

"Я думаю, что в поражении наземных целей особой разницы не будет, но в воздушном бою внешний пилот на земле, оператор БПЛА, проигрывает пилотируемому самолету", — высказался инженер.

Ракетоносные дроны, которые уже существуют

Пожалуй, ближе всего к таким истребителям из того, что уже существует — это Akinci от турецкой Baykar (производитель Bayraktar), уже принятый на вооружение армии Турции. Этот дрон сможет запускать крылатые ракеты SOM-J с дальностью 275 км (вдвое меньше Storm Shadow), которые предназначены для поражения хорошо защищенных целей на земле и в море. Скорее всего, Akinci будет иметь те же проблемы с российской ПВО, что и Bayraktar TB-2, если подлетит слишком близко.

Беспилотник Akinci использует различные ракеты

Тем временем Baykar тестирует третий прототип своего новейшего беспилотника Bayraktar Kizilelma (PT-3), в октябре он успешно прошел взлетно-посадочные испытания. Он имеет широкий арсенал вооружения, который включает ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля", несколько различных видов бомб. Kızılelma уже можно классифицировать как беспилотный истребитель, вес полезной нагрузки достигает 1,5 тонны, поэтому аппарат вполне способен поднять в воздух Storm Shadow или ее аналог. Его планировали запустить в серийное производство до конца 2024 года.

Испытания Bayraktar Kizilelma

США могут похвастаться военными беспилотниками MQ-9 Reaper производства General Atomics, которые действуют с 2022 года. Они поднимают боеприпасы общим весом 450 кг (максимум 270 кг на одном креплении). Вооружаются ракетами "воздух-воздух" AGM-114 Hellfire II (до 11 км) и AIM-9 Sidewinder (до 35,4 км).

MQ-9 Reaper запустил ракету AGM-114 Hellfire II Фото: Министерство обороны США

MQ-9 Reaper явно не дотягивают до звания истребителя по своим размерам и функционалу, к тому же оказались уязвимыми перед ВС РФ. В марте 2024 года российский Су-27 сбил MQ-9 Reaper над Черным морем, повредив винт и сбросив топливо. В результате беспилотник упал в воду, и россияне смогли достать со дна некоторые его фрагменты.

18 марта 2024 года другой MQ-9 Reaper аварийно приземлился в Польше. Предполагают, что его "подавили" российские комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" и "Красуха-4".

Значительно ближе к истребителям подобрался XQ-58 Valkyrie от Kratos Defense & Security Solutions. Сейчас беспилотный стелс-самолет тестируют для программы Low Cost Attack Demonstration (Демонстрация атаки низкой стоимости) ВВС США. В июле он три часа летал под управлением искусственного интеллекта.

По словам полковника Такера Гамильтона, начальника отдела испытаний и операций ИИ в военно-воздушных силах, инженеры стремятся разработать агентов искусственного интеллекта и машинного обучения, которые будут выполнять современные функции "воздух-воздух" и "воздух-земля", чтобы их можно было перенести в программу CCA. Программа CCA, название которой отсылает к кооперативным боевым самолетам, направлена на разработку боевых беспилотников, которые смогут автономно действовать вместе с истребителями F-22 и F-35 под управлением пилотов-людей.

Беспилотный самолет XQ-58 Valkyrie на пусковой установке Фото: Скриншот

С 2020 года на сайте Kratos указаны следующие характеристики модели XQ-58A

крейсерская скорость — 0,72 Маха;

максимальная высота — 13 716 м над уровнем моря;

максимальная дальность полета — 4828 км;

максимальная взлетная масса дрона составляет 1829 м.

Вооружение пока производителями не раскрывается, однако на одной из визуализаций XQ-58 изобразили с парой ракет средней дальности типа "воздух-воздух" AIM-120 (AMRAAM) под крыльями. Она весит около 162 кг и, в зависимости от модификации, может пролететь 120-180 км.

Итак, дроны, которые могут атаковать дальнобойными ракетами российские самолеты над Каспийским морем или в глубоком тылу РФ — это перспективная военная технология, которая пока она остается лишь мечтой. Разработки над подобными проектами уже ведутся, но они требуют еще минимум нескольких лет.

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