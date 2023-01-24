Почему дроны "Байрактар" стали реже использовать: в ВСУ раскрыли причины (видео)

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ объяснил, что ПВО россиян, установленное на линии соприкосновения, сможет сбивать турецкие беспилотники.

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В ходе интервью украинским журналистам спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему ВСУ стали аккуратнее использовать ударные дроны турецкого производства "Байрактар".

Во время беседы с ведущими телемарафона у Юрия Игната спросили, используются ли БПЛА "Байрактар" на фронте защитниками страны. По словам Игната, эти дроны используются, но не на переднем крае фронта, потому что украинское командование ВСУ сделало выводы о том, что противник установил серьезные системы ПВО на оккупированных территориях вдоль линии столкновения.

"ПВО у противника есть, и оно уничтожается разными средствами сил обороны, но оно есть, различных типов. Есть такое, как те, что стоят на высотках в Москве — "Панцирь С-1", так вот они эффективны против БПЛА различных типов", — отметил спикер.

[ + – ] Интервью Юрия Игната

Игнат добавил, что "Байрактары" сыграли важнейшую роль в боях за остров Змеиный, затопление крейсера "Москва". По ловам Юрия "Байрактар" применялся не для того, чтобы атаковать крейсер, а "для других целей". Турецкие беспилотники работали по колоннам техники ВС РФ, которая шла сотнями по территории Украины.

"Байрактар" тогда отрабатывал очень надежно и эффективно", — подчеркнул Игнат.

На данный момент, располагая информацией о средствах ПВО противника, Командование не считает целесообразным использовать беспилотники "Байрактар" там, где их могут сбить россияне.

"Байрактар" делает свою работу до сих пор, делает ее на расстоянии, и это довольно таки эффективное и современное оружие, которое помогает делать определенные шаги нашим защитникам", — подытожил он.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ удается при помощи простых дронов уничтожать дорогостоящую технику россиян.