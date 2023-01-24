Чому дрони "Байрактар" стали рідше використовувати: у ЗСУ розкрили причини (відео)

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ пояснив, що ППО росіян, встановлене на лінії зіткнення, зможе збивати турецькі безпілотники.

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В ході інтерв'ю українським журналістам речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, чому ЗСУ почали акуратніше використовувати ударні дрони турецького виробництва "Байрактар".

Під час бесіди з провідними телемарафонами в Юрія Ігната запитали, чи використовуються БПЛА "Байрактар" на фронті захисниками країни. За словами Ігната, ці дрони використовуються, але не на передній лінії фронту тому, що українське командування ЗСУ зробило висновки про те, що противник встановив серйозні системи ППО на окупованих територіях уздовж лінії зіткнення.

"ППО у противника є, і воно знищується різними засобами сил оборони, але воно є різних типів. Є таке ж як і на висотках у Москві — "Панцир С-1", так, вони ефективні проти БПЛА різних типів", — зауважив спікер.

[ + – ] Інтерв'ю Юрія Ігната

Ігнат додав, що "Байрактари" відіграли найважливішу роль у боях за острів Зміїний, затоплення крейсера "Москва". Зі слів Юрія "Байрактар" застосовувався не для того, щоб атакувати крейсер, а "для інших цілей". Турецькі безпілотники працювали колонами техніки ЗС РФ, яка йшла сотнями по території України.

"Байрактор" тоді відпрацьовував дуже надійно та ефективно", — підкреслив Ігнат.

На даний момент, маючи інформацію про засоби ППО противника, командування не вважає за доцільне використовувати безпілотники "Байрактар" там, де їх можуть збити росіяни.

"Байрактор" робить свою роботу досі, робить її на відстані, і це досить ефективна і сучасна зброя, яка допомагає робити певні кроки нашим захисникам", — підсумував він.

Раніше ми повідомляли про те, що ЗСУ вдається за допомогою простих дронів знищувати дорогу техніку росіян.