"Обучили механике БПЛА": командир повстанцев в Сирии заявил, что им помогало ГУР Украины

Украинцы якобы поставляли файлы для 3D-печати таких ключевых компонентов дронов, как бомбоносители, хвосты и боеголовки. Это позволило сирийской оппозиции самостоятельно производить, собирать и адаптировать свои БПЛА.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины консультировало и учило операторов беспилотников сирийской оппозиции. О сотрудничестве сирийцев с Украиной пишет Clash Report.

Указывается, что лидер команды беспилотников сирийской оппозиции Абу Бакр обратился к украинской военной разведке за советом, после чего украинские специалисты предоставили файлы для 3D-печати таких ключевых компонентов, как носители бомб, хвостовые части и боеголовки. Это позволило оппозиционерам самостоятельно изготавливать, собирать и адаптировать свои дроны.

"Они научили нас механике беспилотников, бомбовым носителям и 3D-печати", — отметил Абу Бакр.

ГУР помогало сирийской оппозиции Фото: соцмережі

Еще один оператор беспилотника Абу Мазен также подтвердил важную роль украинских тренировок в совершенствовании систем передачи сигналов и наведения беспилотников.

"Они повысили дальность полета и операционную эффективность беспилотников, решив проблемы с энергоснабжением и передачей сигналов. Были созданы мастерские для больших, фиксированных дронов и использования 3D-принтеров для изготовления точных деталей", — говорится в материале.

В то же время и Абу Бакр, и Абу Мазен отметили, что украинская поддержка ограничилась обучением и руководством — то есть прямого участия в полевых операциях в Сирии ГУР не принимало.

Напомним, 4 декабря Defence Blog сообщил, что сирийские повстанцы захватили уникальный российский радар "Подлет".

3 декабря повстанцы находились в нескольких десятках километров от авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, которая с 2015 года служит ключевым опорным пунктом России.