"Навчили механіки БПЛА": командир повстанців у Сирії заявив, що їм допомагало ГУР України

Українці нібито постачали файли для 3D-друку таких ключових компонентів дронів, як бомбоносії, хвости та боєголовки. Це дозволило сирійській опозиції самостійно виробляти, збирати й адаптувати свої БПЛА.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України консультувало та навчало операторів безпілотників сирійської опозиції. Про співпрацю сирійців з Україною пише Clash Report.

Вказується, що лідер команди безпілотників сирійської опозиції Абу Бакр звернувся до української військової розвідки за порадою, після чого українські фахівці надали файли для 3D-друку таких ключових компонентів, як носії бомб, хвостові частини та боєголовки. Це дозволило опозиціонерам самостійно виготовляти, збирати та адаптувати свої дрони.

"Вони навчили нас механіки безпілотників, бомбових носіїв і 3D-друку", — зазначив Абу Бакр.

ГУР допомагало сирійській опозиції Фото: соцмережі

Ще один оператор безпілотника Абу Мазен також підтвердив важливу роль українських тренувань у вдосконаленні систем передачі сигналів і наведення безпілотників.

"Вони підвищили дальність польоту й операційну ефективність безпілотників, розв'язавши проблеми з енергопостачанням та передачею сигналів. Були створені майстерні для більших, фіксованих дронів і використання 3D-принтерів для виготовлення точних деталей", — йдеться у матеріалі.

Водночас і Абу Бакр, і Абу Мазен наголосили, що українська підтримка обмежилася навчанням і керівництвом — тобто прямої участі в польових операціях у Сирії ГУР не брало.

Нагадаємо, 4 грудня Defence Blog повідомив, що сирійські повстанці захопили унікальний російський радар "Подльот".

3 грудня повстанці перебували за кілька десятків кілометрів від авіабази Хмеймім у провінції Латакія, яка з 2015 року служить ключовим опорним пунктом Росії.