По данным издания, по просьбе начальника Генштаба ВС РФ детали беседы не были раскрыты заранее. Обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности, а также ситуация в Украине.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов на прошлой неделе провел телефонный разговор с главным военным советником президента США Джо Байдена и заявил, что что запуск ракеты "Орешник" был запланирован еще до того, как администрация Байдена разрешила Украине использовать американские дальнобойные ракетны ATACMS для ударов по российским целям. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в оборонных и военных кругах.

В ходе разговора генерал Герасимов объяснил генералу Чарльзу К. Брауну-младшему, председателю Объединенного комитета начальников штабов США, что запуск ракеты "Орешник" был запланирован еще до того, как администрация Байдена разрешила Украине использовать американские противотанковые ракетные комплексы для ударов по российским целям.

Пресс-секретарь генерала Чарльза Брауна, с которым говорил Герасимов, капитан Джерил Дорси, подтвердил факт разговора, уточнив, что по просьбе Герасимова детали беседы не были раскрыты заранее. Официально было сообщено, что обсуждались вопросы глобальной и региональной безопасности, а также ситуация в Украине.

Издание отметило, что неясно, почему генерал Герасимов пожелал, чтобы этот разговор оставался в тайне. Последний раз он общался с американскими коллегами в октябре 2022 года, когда с ним связался генерал Марк Милли, предшественник генерала Брауна на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов, на фоне растущих опасений эскалации конфликта в Украине.

Ранее росСМИ со ссылкой на чиновников РФ заявили, что удар новой баллистической ракетой "Орешник" был специальной пропагандистской операцией Кремля, которую российские военные и спецслужбы организовали как ответ западным партнерам Украины на разрешение бить их оружием по территории России и попытки восстановить страх Запада перед ядерными угрозами.

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета "Орешник" успешно прошла испытания и будет применяться в дальнейшем. Он подчеркнул, что "такого оружия ни у кого в мире пока нет".

СМИ сообщали, что выпущенная по Днепру баллистическая ракета несла несколько боеголовок, но без взрывчатки.