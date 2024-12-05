Герасимов заявив, що запуск "Орешника" планували ще до дозволу бити ATACMS по РФ, — NYT

За даними видання, на прохання начальника Генштабу ЗС РФ деталі бесіди не були розкриті заздалегідь. Обговорювали питання глобальної та регіональної безпеки, а також ситуацію в Україні.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов минулого тижня провів телефонну розмову з головним військовим радником президента США Джо Байденом і заявив, що запуск ракети "Орешник" було заплановано ще до того, як адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати американські далекобійні ракетні ATACMS для ударів по російських цілях. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в оборонних і військових колах.

Під час розмови генерал Герасимов пояснив генералу Чарльзу К. Брауну-молодшому, голові Об'єднаного комітету начальників штабів США, що запуск ракети "Орешник" було заплановано ще до того, як адміністрація Байдена дозволила Україні використовувати американські протитанкові ракетні комплекси для ударів по російських цілях.

Прес-секретар генерала Чарльза Брауна, з яким говорив Герасимов, капітан Джеріл Дорсі, підтвердив факт розмови, уточнивши, що на прохання Герасимова деталі бесіди не були розкриті заздалегідь. Офіційно було повідомлено, що обговорювалися питання глобальної та регіональної безпеки, а також ситуація в Україні.

Видання зазначило, що незрозуміло, чому генерал Герасимов побажав, щоб ця розмова залишалася в таємниці. Востаннє він спілкувався з американськими колегами в жовтні 2022 року, коли з ним зв'язався генерал Марк Міллі, попередник генерала Брауна на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів, на тлі побоювань щодо ескалації конфлікту в Україні, які зростали.

Раніше росЗМІ з посиланням на чиновників РФ заявили, що удар новою балістичною ракетою "Орешник" був спеціальною пропагандистською операцією Кремля, яку російські військові та спецслужби організували як відповідь західним партнерам України на дозвіл бити їхньою зброєю територією Росії та спроби відновити страх Заходу перед ядерними загрозами.

Нагадаємо, 22 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що ракета "Орешник" успішно пройшла випробування і буде застосовуватися надалі. Він підкреслив, що "такої зброї ні в кого у світі поки що немає".

ЗМІ повідомляли, що випущена по Дніпру балістична ракета несла кілька боєголовок, але без вибухівки.