Есть два кандидата: СМИ назвали, какой украинский самолет может стать носителем Storm Shadow

Журналисты отмечают, что приспособление самолетов для Украины должно быть не столь сложной задачей, потому что программирование цели для боеприпаса происходит еще на земле.

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Великобритания официально подтвердила поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow. В издании The War Zone рассказали, какие самолеты могут стать носителями боеприпасов.

Украинская армия получила ракету Storm Shadow, которая теперь станет новой "длинной рукой". Боеприпас является ракетой воздушного базирования, поэтому носителем должен быть самолет. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время слушаний в парламенте заявил, что задержка с поставками ракет связана с технической необходимостью приспособить носитель.

Только два самолета потенциально могут стать носителями для Storm Shadow

ВСУ смогут уничтожать стратегические цели: командные узлы, мосты и склады глубоко за линией фронта.

Какие самолеты смогут стать носителями Storm Shadow?

В издании отмечают, что вес Storm Shadow 1300 кг, поэтому самолеты МиГ-29 и Су-25, по всей вероятности, не смогут нести тяжелую ракету. Пилоны для боеприпасов у этих двух самолетов способны поднимать вооружение весом до 500 кг. При этом на ранних моделях МиГ-29 были и более тяжелые боеприпасы.

Поэтому истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24 являются главными кандидатами на роль носителей Storm Shadow. Эти два самолета больше сами по себе и имеют значительно большую грузоподъемность. Су-24 может нести вооружение до 1500 кг на одном креплении.

Пока неизвестно, завершены ли работы по интеграции, но по утверждению автора, работы не будут сверхсложными. Ракета Storm Shadow программируется перед полетом. Самолет не должен иметь специальных интерфейсов, по сути он выполняет роль только носителя.

Схема ракеты Storm Shadow Фото: MBDA

Воздушные силы получат ракету, которую можно будет запускать вне зоны поражения российских систем ПВО, что означает большую безопасность для летчиков. Для оккупантов это добавляет больше головной боли, пишут в издании. Теперь они понимают, что Украина может наносить удары на гораздо большее расстояние, чем раньше, а потому неизвестно, где лучше поставить ПВО. К тому же подрывается способность ВС РФ реагировать на большое наступление ВСУ.

Напомним, 12 мая СМИ писали, что любая цель ВС РФ будет в зоне досягаемости благодаря поставкам Stor Shadow ВСУ.

11 мая в Кремле заявили, что они будут "принимать меры" из-за поставок дальнобойных ракет Украине.