Є два кандидати: ЗМІ назвали, який український літак може стати носієм Storm Shadow

Журналісти зазначають, що пристосування літаків для України має бути не настільки складним завданням, бо програмування боєприпасу по цілі відбувається ще на землі.

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Велика Британія офіційно підтвердила постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow. У виданні The War Zone розказали, які літаки можуть стати носіями боєприпаси.

Українська армія отримала ракету Storm Shadow, яка тепер стане новою "довгою рукою". Боєприпас є повітряного базування, тому носій має бути літак. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес під час слухань у парламенті заявив, що затримка з постачанням ракет повʼязана з технічною необхідністю пристосувати носій.

Лише два літаки потенційно можуть стати носіями для Storm Shadow

ЗСУ зможуть знищувати стратегічні цілі: командні вузли, мости та склади глибоко за лінією фронту.

Які літаки зможуть стати носіями Storm Shadow?

У виданні зазначають, що вага Storm Shadow 1300 кг, тому літаки МіГ-29 та Су-25, ймовірно, не зможуть нести важку ракету. Пілони для боєприпасів у цих двох літаків здатні підіймати озброєння вагою до 500 кг. При цьому на ранніх моделях МіГ-29 були й важчі боєприпаси.

Тому винищувач Су-27 та бомбардувальник Су-24 є основними кандидатами на роль носіїв Storm Shadow. Ці два літаки більші самі по собі й мають значно більшу вантажність. Су-24 може нести озброєння до 1500 кг на одному кріпленні.

Наразі невідомо, чи завершені роботи по інтеграції, але за твердженням автора, роботи не будуть надскладними. Ракета Storm Shadow програмується перед польотом. Літак не має мати спеціальних інтерфейсів, по суті він виконує роль виключно носія.

Схема ракети Storm Shadow Фото: MBDA

Повітряні сили отримають ракету, яку можна буде запускати за межами ураження російських систем ППО, що означає більшу безпеку для льотчиків. Для окупантів це додає більше головної болі, пишуть у виданні. Тепер вони розуміють, що Україна може завдавати удари на набагато більшу відстань, ніж раніше, а відтак невідомо, де краще поставити ППО. До того ж підривається здатність ЗС РФ реагувати на великий наступ ЗСУ.

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ писали, що будь-яка ціль ЗС РФ буде в зоні досяжності завдяки постачанню Stor Shadow ЗСУ.

11 травня в Кремлі заявили, що вони будуть "вживати заходи" через постачання далекобійних ракет Україні.