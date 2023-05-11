Передача ракет Storm Shadow Україні: у Кремлі відреагували на отримання ЗСУ нової зброї

Прессекретар російського президента Володимира Путіна заявив про те, що російські окупанти будуть вживати заходи у відповідь на полі бою, але так і не уточнив, що конкретно загарбники можуть протиставити ЗСУ.

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У Росії нервово відреагували на постачання із Великобританії українським військовим крилатих ракет Storm Shadow. Військово-технічну допомогу українській армії прокоментував прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у четвер, 11 травня.

"Постачання британських ракет великої дальності в Україну вимагатиме адекватної відповіді від російських військових", — заявив Пєсков.

Однак якою саме має бути відповідь російських окупантів українським військовим, котрі продовжують деокупувати захоплені території, Пєсков не уточнив.

"Вони (військові ЗС РФ, — ред.) природно, з військової точки зору ухвалюватимуть відповідні рішення", — сказав прессекретар президента РФ.

Пєсков також додав, що офіційна Москва ставиться до передачі такої зброї ЗСУ "дуже негативно".

Storm Shadow — англо-французька малопомітна крилата ракета великої дальності повітряного базування, що розробляється з 1994 року компаніями Matra і British Aerospace, а зараз виробляється MBDA. Дальність польоту такої крилатої ракети становить 560 км.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо про те, що Великобританія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow. За інформацією джерела, на яке посилалися ЗМІ, новий пакет допомоги значно розширює ударний потенціал ЗСУ напередодні контрнаступу, проте використовувати зброю поза Україною заборонено.

Зауважимо, що 9 травня з'явилися перші повідомлення про те, що Великобританія має намір передати Україні крилаті ракети Storm Shadow. Про свої наміри прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявляв ще у лютому й ось від розмов перейшли до дій.