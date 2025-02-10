Масові випадки мародерства ЗС РФ у Курській області: влада не знає, як упоратися

Створення патрулів військової поліції і МВС у Курській області не допомагає боротися з випадками мародерства в лавах армії РФ. Чиновники визнають, що охочих нажитися на чужій біді дуже багато.

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У Курській області почастішали випадки мародерства з боку російських військових. Тенденцію з початку лютого визнав тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олександр Хінштейн.

У зв'язку з подіями він запропонував створити гарячу лінію, щоб кожен мешканець міг повідомити про факти мародерства, зазначив чиновник після зустрічі з жителями Кореневського, Хомутовського і Біловського районів Курської області.

Багато жителів регіону, за його словами, приходять до влади з вельми індивідуальними питаннями.

"Розумію біль і переживання, але насамперед — усе-таки важливо розбирати проблеми, які стосуються більшості", — додав Хінштейн.

Окрім цього, 1 лютого поточного року Хінштейн писав, що після звернень мешканців регіону створили спільні патрулі військової поліції та УМВС у Курській області, які стежитимуть за обстановкою в Коренівському, Глушківському та Великосолдатському районах.

"Розраховую, що це знизить градус бажання в тих, хто хоче нажитися на чужій біді", — додав чиновник.

Російський волонтер Роман Альохін додає, що пропозиція Хінштейна створити окрему "гарячу лінію" для звернень громадян у зв'язку з мародерством свідчить про невирішеність проблеми владою.

"Ми багато чули, як військова поліція і автомобільна інспекція ганяють солдатів за номери, непрацюючу фару і роблять це з максимальною ретельністю. Чому вони не можуть забезпечити збереження майна жителів на території Курської області?" — запитує він.

За його словами, мародерство — питання системне і реакція людей зрозуміла. Для зниження напруги в суспільстві через відсутність ресурсу для захисту майна людей він радить створити систему справедливої компенсації.

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