Янукович отримав другий вирок: в суді встановили, як експрезидент тікав з України (фото)

Колишній президент України Віктор Янукович отримав другий вирок в українському суді. 15 років увʼязнення присудили експрезиденту за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через кордон.

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Про це повідомив Офіс генерального прокурора 28 квітня.

Подільський районний суд Києва визнав Януковича та ексзаступника начальника Управління державної охорони Костянтин Кобзаря винними у скоєнні злочинів.

Четвертому президенту України присудили 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України).

Тим часом Кобзарю — 10 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та дезертирство (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 КК України).

"Ухвалений вирок став черговим результатом Офісу Генпрокурора у процесі притягнення до відповідальності колишніх українських високопосадовців, які сприяли російській агресії проти нашої держави", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Віктору Януковичу винесли другий вирок Фото: Офіс генпрокурора

Прокурори Департаменту у справах Майдану клопотали про 15 та 10 років позбавлення волі відповідно. Суд погодився, що обвинувачення є обґрунтованим і доведеним.

Як Янукович тікав з України

У суді було доведено, що 23 лютого 2014 року Янукович, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками Росії, повітряним шляхом незаконно перетнув держкордон України і організував переправлення щонайменше 20 осіб із числа близького оточення та військовослужбовців УДО.

Територію України експрезидент покинув поза пунктом пропуску через державний кордон для повітряного сполучення.

Політ здійснювався трьома російськими військовими гвинтокрилами під керуванням льотчика-пілота ЗС РФ із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області у напрямку Росії до військового аеродрому у місті Єйськ. Певний час колишній президент провів там, а згодом вилетів до Анапи, звідки на російському військово-транспортному літаку відправився до військового аеродрому "Гвардійське" у Криму.

Згодом Янукович остаточно покинув Україну. Ба більше, на території військової частини російського чорноморського флоту в районі Козачої бухти в Севастополі, експрезидент підбурив військовослужбовців УДО України, які забезпечували його особисту охорону, до дезертирства та виїзду до РФ. Уже з Криму президента-втікача вивозили морським шляхом російські військові.

Окрім нього, до Росії виїхала частина працівників держохорони. Після цього на військову службу вони не повернулися.

Маршрут пересування Януковича погоджувався безпосередньо з російським президентом, як зазначають в Офісі генпрокурора.

Справа колишнього президента розглядалася за процедурою in absentia (за відсутності обвинувачених), оскільки Янукович та Кобзар переховуються від правосуддя.

У січні 2019 року колишнього президента вже було засуджено за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України) та призначено 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував президенту РФ припинити стріляти та укласти угоду про завершення війни. Зі слів глави Білого дому, вже є контури цієї угоди.

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