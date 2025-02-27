Санкційний список ЄС скоротився: тепер у ньому немає Януковича, деталі

Зараз у санкційному переліку ЄС, введеному близько десяти років тому проти українського експрезидента та його соратників, залишилося всього троє людей.

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Європейські посли оновили санкційний список, укладений через розкрадання державних коштів України ще понад 10 років тому, коли завершив своє президентство Віктор Янукович. Санкції за цим фактом будуть діяти й надалі, однак тепер перелік діячів, яких внесли до нього раніше, суттєво скоротився. Про це повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х 26 лютого.

"Посли щойно поновили санкції за розкрадання українських державних коштів", — розповів Йозвяк.

Згідно з оновленим санкційним переліком, замість 17 колишніх соратників Віктора Януковича та його самого тепер у списку лише 3 діячів. Самого українського експрезидента тепер в оновленому списку також немає.

"Зараз у списку залишилося лише 3 особи — навіть Януковича в ньому вже немає", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що санкційний список проти Віктора Януковича та його найближчого кола діячів ЄС запровадив за фактом розкрадання українських державних коштів. Упродовж близько 10 років цей перелік був чинним, однак 26 лютого посли оголосили про його оновлення.

Вперше санкції проти експрезидента Януковича за фактом розкрадання бюджетних коштів та зловживання обов'язками було запроваджено у ЄС у березні 2014 років. У серпні 2022 року європейські чиновники наклали на Януковича та його сина Олександра нові санкції через те, що вони створювали загрозу для територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що син експрезидента Януковича Олександр заробляє на продажу вугілля з окупованих територій Донбасу. З'ясувалося, що наближена до нього компанія, зареєстрована поблизу Ростова-на-Дону, відправила за останні кілька років за кордон майже пів мільйона тонн палива. Детальніше про це Фокус повідомляв 4 лютого.

Раніше ЗМІ розповідали про те, що Олександр Янукович отримав паспорт громадянина Росії і відтоді займається бізнесом у ворожій країні. 10 років тому він зареєстрував компанію в одному із російських міст, де продовжує перебувати. Деталі про це дізнавався Фокус у жовтні 2024 року.