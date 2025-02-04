Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованих територій Донбасу, — росЗМІ

Ростовська компанія "Енергоресурс" у 2023 і 2024 роках експортувала півмільйона тонн вугілля. Майже весь обсяг було продано до Туреччини.

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За найбільшим експортером вугілля з тимчасово окупованих територій України стоїть син президента-втікача Віктора Януковича — Олександр Янукович. Близька до нього компанія, зареєстрована на околиці російського Ростова-на-Дону, за останні два роки відправила за кордон, здебільшого до Туреччини, майже півмільйона тонн палива, пише російське видання "Важные истории".

Компанія "Енергоресурс", номінальний власник і директор якої пов'язані з Януковичем-молодшим через його паливний холдинг "Мако", закуповує вугілля в постачальників на Донбасі та, згідно з митними даними, відправляє офшорній аффелійованій компанії Energy Union з Британських Віргінських островів за доволі скромною ціною по 5,7 тис. рублів за тонну. Така ціна дає змогу заощадити на експортних митах.

І як пише видання, за 2021-2023 роки "Енергоресурс" за скромною, трансфертною, ціною, отримав 3,5 млрд рублів виручки. Після цього Energy Union може продавати вугілля куди завгодно і за якою завгодно ціною. До 2022 року серед країн — одержувачів вугілля від "Енергоресурс" були Болгарія, Естонія, Чехія і Румунія. Однак після повномасштабного вторгнення Євросоюз запровадив заборону на купівлю вугілля з Росії, і зараз майже все вугілля від "Енергоресурсу" йде до Туреччини залізничним і морським транспортом.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року стало відомо, що старший син Віктора Януковича, 51-річний Олександр, отримав російське громадянство.

До цього, у лютому 2023 року, Олександр Янукович перевів "МАКО Холдинг" із Краматорська до Донецька, під російську юрисдикцію.