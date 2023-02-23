Молодший Янукович перевів свій бізнес у Донецьк під російську юрисдикцію, — ЗМІ

Наразі акціонерне товариство "МАКО Холдинг", яке працювало на ринку України з 2006 року, зареєстроване у Донецьку по вулиці Артема.

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Син президента України Віктора Януковича, який втік, Олександр перевів бізнес під російську юрисдикцію. Тепер його компанія "МАКО Холдинг" та структури пов'язані з нею зареєстровані у Донецьку на вулиці Артема, повідомило 23 лютого агентство "РИА Новости".

У публікації наголошується, що згідно з даними ресурсу "Єдиний державний реєстр юридичних осіб" (ЄДРЮО) компанія подала заявку на внесення відомостей до російського реєстру юридичних осіб 17 січня цього року. При цьому заявку було прийнято "міжрайонною інспекцією Федеральної податкової служби №1 ДНР".

До цього група компаній "МАКО Холдинг" була зареєстрована в українських виконавчих органах та юридично перебувала у Краматорську, який на даний момент залишається під контролем України.

Діяльність компаній

Акціонерне товариство "МАКО Холдинг" працювало на ринку України з 2006 року. Бізнес Олександра Януковича пов'язаний з будівництвом і управлінням офісною та готельною нерухомістю. Також компанія займалася торгівлею вугіллям та промисловим обладнанням. Наразі бізнес молодшого Януковича перебуває під західними санкціями.

Ще в 2014 році ходили чутки, що керівництво компанії розглядало варіанти з переїзду до Москви, проте ухвалило рішення продовжити роботу в Україні, при цьому дотримувався режим таємності — пересічним співробітникам компанії наказали видалити всі акаунти в соцмережах, а спілкування з вищим керівництвом перевели до Viber і Skype.

У 2013 році прибуток компанії молодшого Януковича склав 450,8 млн грн, при цьому пресслужба ПрАТ уточнила, що прибуток був сформований переважно за рахунок дивідендів, отриманих від дочірніх компаній.

Нагадаємо, 21 листопада 2022 року колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра викликали до НАБУ. Антикорупційний орган підозрює їх у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах та відмиванні доходів.