Младший Янукович перевел свой бизнес в Донецк под российскую юрисдикцию, — СМИ

Теперь акционерное общество "МАКО Холдинг", которое работало на рынке Украины с 2006 года, зарегистрировано в Донецке по улице Артема.

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Сын сбежавшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел бизнес под российскую юрисдикцию. Теперь его компания "МАКО Холдинг" и структуры с ней связанные зарегистрированы в Донецке по улице Артема, сообщило 23 февраля агентство "РИА".

В публикации отмечается, что согласно данным ресурса "Единый государственный реестр юридических лиц" (ЕГРЮЛ) компания подала заявку на внесение сведений в российский реестр юридических лиц 17 января этого года. При этом заявка была принята "межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 ДНР".

До этого группа компаний "МАКО Холдинг" была зарегистрирована в украинских исполнительных органах и юридически находились в Краматорске, который на данный момент остается под контролем Украины.

Деятельность компаний

Акционерное общество "МАКО Холдинг" работало на рынке Украины с 2006 года. Бизнес Александра Януковича связан со строительством и управлением офисной и гостиничной недвижимостью. Также компания занималась торговлей углем и промышленным оборудованием. На данный момент бизнес младшего Януковича находится под западными санкциями.

Еще в 2014 году ходили слухи, что руководство компании рассматривало варианты по переезду в Москву, однако приняло решение продолжить работу в Украине, при этом соблюдался режим секретности — рядовым сотрудникам компании приказали удалить все аккаунты в соцсетях, а общение с высшим руководством перевели в Viber и Skype.

В 2013 году прибыль компании младшего Януковича составила 450,8 млн грн, при этом пресс-служба ЧАО уточнила, что прибыль была сформирована в основном за счет дивидендов, полученных от дочерних компаний.

Напомним, 21 ноября 2022 бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра вызвали в НАБУ. Антикоррупционный орган подозревает их завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и отмывании доходов.