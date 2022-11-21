Отмывание в особо крупных размерах: двух Януковичей вызывают в НАБУ по делу Межигорья

Виктора и Александара Янукович вызывают в кабинет НАБУ, чтобы вручить обвинительный акт в рамках уголовного производства, которое проводилось с 2015 года.

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало повестки о вызове бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра, подозреваемых в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и отмывании доходов. Об этом сообщает информационное агентство "Главком".

В документах сказано, что экс-президента и его сына ожидают 6 декабря 2022 года в 11:00 в здании НАБУ в кабинете старшего детектива бюро Вадима Паутова для вручения прокурором обвинительного акта в рамках уголовного производства №42015000000002833, расследование которого проводилось с 2015 года.

Речь идет о расследовании дела о Межигорье, где комплексы зданий и земельные участки оказались в частных руках, в то время, когда Виктор Янукович занимал должность премьер-министра Украины в 2007 году.

[ + – ] Повестка НАБУ Виктору Януковичу

[ + – ] Повестка НАБУ Александру Януковичу

По версии следователей, сын Януковича, Александр, занимался организацией создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности, чтобы скрыть незаконную деятельность. В результате этих действий государству был нанесен большой материальный ущерб.

В повестках также указаны адреса беглого президента и его сына. Согласно документам, Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону по улице Еременко, 81 корпус В. Его сын, Александр Янукович живет по адресу: Санкт-Петербург, улица Комсомола, 2 корпус А.

Ранее сообщалось, что сотрудники Офиса генпрокурора Украины завершили расследование по делу о захвате власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. По данным следствия, беглый экс-президент вместе с заместителем министра юстиции использовали старые нормы Конституции Украины, присвоив полномочия законодательной и исполнительной властей.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября ввел в действие решение СНБО о санкциях против экс-президента Виктора Януковича и других лиц. Таким образом активы экс-президента были заблокированы на 10 лет.