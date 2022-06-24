Захватил власть: украинские прокуроры завершили расследование по делу Януковича

Беглый экс-президент и замглавы Минюста, по данным следствия, использовали старые нормы Конституции Украины. Чиновники присвоили полномочия законодательной и исполнительной властей.

Офис генпрокурора Украины (ОГП) завершил расследование по делу о захвате власти бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба ОГП.

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Следствие установило, что в сентябре-октябре 2010 года экс-президент вместе с заместителем министра юстиции и другими чиновниками захватили власть, вернув неконституционным способом действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

"Это привело к незаконному увеличению объема его властных полномочий, относящихся к компетенции законодательной и исполнительной власти", – заявили прокуроры.

Поскольку бывшие чиновники долгое время скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве Государственное бюро расследований вело дело по специальной (заочной) процедуре.

[ + – ] Янукович контактировал с российскими властями во время стрельбы на Майдане в Киеве Фото: Flickr

Стороне защиты предоставили доступ к материалам досудебного расследования, обвинительный акт по Януковичу и чиновникам передадут в суд для рассмотрения дела при отсутствии обвиняемых.

Напомним, что в мае этого года Печерский районный суд Киева одобрил арест Виктора Януковича по делу о "Харьковских соглашениях". Документ, подписанный между Украиной и Россией, продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Беглого экс-президента подозревают в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины. Установлено, что 23 февраля 2014 года возле села Урзуф Донецкой области он с помощью трех вертолетов ВС РФ незаконно пересек границу.

Янукович 8 марта призвал действующего главу государства Владимира Зеленского капитулировать перед Россией и таким образом "остановить войну". При этом он сказал, что "принес себя в жертву" в 2014 году.