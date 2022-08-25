Послужать розвідці: конфісковані 300 млн грн у сина Януковича передадуть на боротьбу з РФ

У військовій розвідці вирішили направити гроші на закупівлю технічних засобів, щоби підвищити ефективність служби.

Офіс Генерального прокурора ініціював примусове вилучення майна, заарештованого у кримінальному провадженні за підозрою, пред'явленою Олександру Януковичу, старшому синові експрезидента України. Серед заарештованих активів — кошти ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" у розмірі 304 млн грн, ці гроші суд вирішив передати Головному управлінню розвідки Міноборони України. Про це повідомила пресслужба ГУР.

Глава військової розвідки Кирило Буданов зазначив, що гроші спрямують на закупівлю технічних засобів, що збільшить ефективність розвідки.

Нагадаємо, американські журналісти з'ясували, що ФСБ Росії розраховувала створити в Україні два маріонеткові уряди після захоплення Києва. Основними "союзниками" спецслужби стали президент Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп, кум президента РФ Віктор Медведчук.

Раніше повідомлялося, що після окупації частини Київської області Януковича, а також кількох його соратників-регіоналів привезли до Сухолуччя з Білорусі. Після захоплення Києва Янукович мав би як "легітимний президент" прийняти кілька указів.