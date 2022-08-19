З Януковичем та Медведчуком біля керма: ФСБ готувала для України два уряди, – The Washington Post

Президент-втікач, за даними журналістів, прибув до Білорусі та створив групу для захоплення влади. Його соратники, зокрема колишній регіонал Олег Царьов, чекали на півдні України.

ФСБ Росії розраховувала створити в Україні 2 маріонеткові уряди після захоплення Києва. Про це пише американська газета The Washington Post, ознайомившись із конфіденційними розвідданими.

Основними "союзниками" спецслужби стали президент Віктор Янукович і підозрюваний у держзраді нардеп, кум президента РФ Віктор Медведчук, зазначили автори статті.

Янукович очолював групу, яка зібралася у Білорусі на початку березня. Її завданням було повернення влади у Києві.

[ + – ] Віктор Янукович закликав Володимира Зеленського здатися, щоб припинити війну Фото: Meduza.io

Колишній президент писав відкритий лист Володимиру Зеленському з проханням припинити війну, здатися та підписати з Москвою мир. За даними українських розвідників, голова охорони Януковича протягом тижня щонайменше 3 рази розмовляв зі старшим офіцером ФСБ, який займався Україною.

Янукович на уточнювальні питання розслідувачів не відповів, а колишній прем'єр України Микола Азаров назвав плани РФ повернути Януковича до влади "нісенітницею".

Друга група на півдні та Олег Царьов

Друга група, до якої увійшли колишні члени Партії регіонів, зібралася на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Серед них був Олег Царьов, спілкуючись із журналістами газети, він сказав, що у перші тижні війни був нібито під Києвом разом із друзями.

[ + – ] Царьов сказав, що у перші тижні війни був нібито під Києвом із друзями

Хто саме його супроводжував, колишній політик не уточнив. Царьов заперечив, що мав якісь домовленості напередодні вторгнення.

Нагадаємо, що в липні Янукович просив Київ дати українцям можливість вирішити, чи хочуть вони воювати далі. На його думку, зараз Україною керують "недосвідчені та авантюрні" люди.

Українські прокурори раніше закінчили розслідувати справу із захоплення влади Януковичем. Президент-утікач незаконно повернув дії Конституції України від 28 червня 1996 року.

Печерський райсуд Києва дозволив заарештувати Януковича за підписання із РФ "Харківських угод". Цей документ продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.