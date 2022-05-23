Печерський суд удруге за тиждень дозволив арешт Віктора Януковича
За даними слідства, експрезидент на шкоду суверенітету та недоторканності України підписав "Харківські угоди", які дозволили Чорноморському флоту РФ протягом 25 років дислокуватися в Криму.
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У понеділок, 23 травня, Печерський районний суд Києва за останній тиждень схвалив арешт експрезидента України Віктора Януковича у справі "Харківських угод". Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.
У відомстві зазначають, що Печерський суд Києва обрав колишньому президентові України Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в межах кримінального провадження, у якому розслідується вчинення ним державної зради.
Слідство дійшло висновку, що ексглава держави на користь Росії, маючи змову з колишнім прем'єр-міністром, на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній і економічній безпеці України, надав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти нашої країни. .
Ідеться про "Харківські угоди", які були підписані у квітні 2010 року. Угода між Україною та РФ пролонгувала перебування Чорноморського флоту Росії в Криму на 25 років замість його виведення з української території.
За даними Офісу генпрокурора, дії обвинуваченого в держзраді Віктора Януковича дозволили створити передумови "для збільшення чисельності військ Росії на території України, їхнього переоснащення та модернізації й надалі — вторгнення ЗС РФ і окупації ними Криму та Севастополя".
Нагадаємо, 19 травня Печерський райсуд Києва дозволив заарештувати втікача Віктора Януковича. Феміда обрала експрезиденту-втікачу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою за незаконне перетинання державного кордону України. За даними слідства, Віктор Янукович за допомогою російської авіації вилетів із селища Урзуф на територію країни-агресора.
Також повідомлялося, що Віктор Янукович запропонував Володимиру Зеленському капітулювати перед ЗС РФ. Експрезидент, який втік і якого звинувачують у держзраді, радив чинному главі держави прийняти всі вимоги країни-агресора для "припинення кровопролиття".