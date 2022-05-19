Незаконно перетнув кордон: суд у Києві дозволив заарештувати Януковича

За інформацією правоохоронців, експрезидент України за допомогою трьох вертольотів ЗС РФ незаконно перетнув державний кордон у районі села Урзуф під Донецьком.

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Експрезидента-втікача Віктора Януковича підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У зв'язку з цим Печерський районний суд дав дозвіл на арешт колишнього президента. Про це повідомляє Telegram Офісу Генерального прокурора України.

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"За участю прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою колишньому Президентові України, який підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Янукович разом зі співробітниками Управління державної охорони та представниками Російської Федерації, 23 лютого 2014 року, перебуваючи поблизу села Урзуф, Донецької області, за допомогою трьох вертольотів ЗС РФ незаконно перетнув український кордон. Він, а також не менше 20 осіб попрямували до Анапи Краснодарського краю.

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За ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне перетинання державного кордону) продовжується розслідування, яке здійснюється співробітниками ДБР.

Нагадаємо, колишньому президентові України Віктору Януковичу слідчі ДБР 9 лютого оголосили нову підозру в підбурюванні військових Управління державної охорони (УДО) до дезертирства. Як заявили у відомстві, Янукович схиляв заступника начальника Управління держохорони України до дезертирства.

Віктор Янукович 8 березня опублікував звернення до українців і закликав чинного главу держави "зупинити війну в Україні". Він звернувся до Володимира Зеленського, повторюючи пропагандистську тезу про "громадянський конфлікт", і заявив, що його втеча у 2014 році була єдиною можливістю запобігти "кровопролиттю на всій території країни".